Ultragaz fornece gás para 11 milhões de domicílios brasileiros

Uma das unidades da empresa está localizada em Araucária, na Rodovia do Xisto, bairro Thomaz Coelho

Foto: Marco Charneski

Por MAURENN BERNARDO

EDIÇÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDÚSTRIA

Sempre marcada pelo pioneirismo, a trajetória da Ultragaz faz parte da história dos brasileiros. Há mais de 80 anos é referência em inovação e na criação constante de soluções para uso do GLP (gás liquefeito de petróleo), sendo a primeira empresa de GLP engarrafado e de venda do produto a granel no Brasil. A Ultragaz está presente em 22 estados e Distrito Federal e fornece 1,7 milhão de toneladas de gás para 11 milhões de domicílios, 54 mil clientes empresariais, além de contar com uma rede de aproximadamente 5,4 mil revendedores.

Uma de suas unidades está localizada em Araucária, na Rodovia do Xisto, bairro Thomaz Coelho. Para fazer a diferença na vida de tantas pessoas e negócios, a companhia conta com um moderno laboratório de pesquisa e desenvolvimento para gases especiais, segmento no qual é líder de mercado, com 18 bases de engarrafamento de GLP e 17 para estocagem e distribuição.

Ultragaz é uma marca do Grupo Ultra, um dos maiores grupos empresariais do Brasil, com atuação nos segmentos de distribuição de combustíveis (Ipiranga), na indústria de especialidades químicas (Oxiteno), no segmento de armazenagem para granéis líquidos (Ultracargo) e no setor de varejo farmacêutico (Extrafarma).

Sustentabilidade

As atividades da Ultragaz no presente têm um olhar direto para o que elas representarão no futuro. Por isso, a responsabilidade com a sustentabilidade é uma ação constante no dia a dia da empresa, que busca crescer com respeito ao meio ambiente e às comunidades onde está inserida. Sua missão é “contribuir com o desenvolvimento socioeconômico das comunidades, investindo em projetos educativos, culturais e de preservação ambiental, com foco na sustentabilidade do negócio”.