Valmir Gomes: Domingo em Araucária!

O proprietário do jornal O Popular do Paraná, jornalista Waldiclei Barboza, me convidou para participar como comentarista do jogo decisivo do Campeonato de Araucária. Ao lado do narrador Barbosa e do repórter Daniel Kochman, fiz parte da equipe que cobriu o jogo final entre Grêmio Araucariense X Contenda F.C. Em tempos de chuvas, havia sol no Estádio Municipal Emilio Gunha, o Rogério como sempre instalou a parte técnica da Take 11 com uma qualidade insuperável. O presidente da FPF senhor Hélio Cury Filho estava presente, o diretor Idu de grande serviço prestado ao futebol do Paraná, cuidava de todos os detalhes. O diretor deste jornal Waldiclei e sua equipe davam todo respaldo para que a parte técnica e artística fosse a melhor possível.

Lembranças

Como joguei no passado pelo time do Araucária, fiz muitas amizades na cidade e região, revi velhos colegas e amigos de longa data. Havia no ar uma atmosfera de decisão, como também uma alegria pelo fato. A organização era perfeita, parecia até decisão do campeonato brasileiro da série A. Se aproximava a hora do início da partida, o contacto com os torcedores de Araucária e Contenda, pela equipe do O POPULAR, fazia nossa equipe de transmissão, se emocionar pelo carinho de todos conosco. Uma maravilha.

O jogo

Como toda decisão a partida começou nervosa, porém parelha, até que houve uma penalidade máxima a favor do Araucária. O atacante Anão bateu o pênalti, o goleiro Douglas fez grande defesa. O jogo ficou ainda mais determinado. O empate foi o resultado da primeira etapa. Com algumas mudanças as duas equipes se determinaram ainda mais na segunda etapa. Por volta dos 35’ na cobrança de um escanteio o zagueiro do Contenda Vagner, subiu mais do que todos e fez um golaço de cabeça, 1 X 0 para os visitantes. O Grêmio Araucariense correu dobrado em busca do empate, porém o Contenda segurou o resultado até o final é se sagrou campeão de 2023 da Liga de Araucária. Uma grande vitória muito festejada. Daqui mando parabéns ao Contenda, pelo título merecido e parabéns ao Grêmio de Araucária, por sua determinação durante todo jogo.

Destaques

A rigor ninguém jogou mal, todos se determinaram em busca do sonhado título de campeão, porém alguns se salientaram mais. Começo pelo time de Contenda, os visitantes. O goleiro Douglas foi um gigante na meta, defendeu até pênalti. Uma verdadeira muralha. Os zagueiros Gustavo e Vagner formaram uma dupla segura, Vagner fez o gol do título. Ruan, Chiquito e Rafael também merecem destaques, o Márcio Junior tem muita qualidade individual, porém precisa participar um pouco mais do jogo. Na verdade todos foram dedicados em busca do título. No Araucária a mesma coisa, uma garra e vontade muito grande com destaque para Vagner, Paulista e Darley. Arbitragem perfeita do Luis Fernando Gomes, deu uma aula. Bem assessorado pelos bandeiras Gabriel Correia e Renan Ribeiro. Foi uma tarde inesquecível, uma decisão limpa e emocionante. Um exemplo de civismo dos torcedores e atletas de Contenda e Araucária. Assim se faz futebol, parabéns.

Edição n.º 1386