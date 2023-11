Valmir Gomes: Novo Futebol

Os jovens devem se perguntar, porque se critica tanto o futebol atual no Brasil!! Como sou do tempo antigo, vou tentar explicar estas mudanças, infelizmente para pior, na parte técnica do jogo de bola. Minha gente tempos atrás o futebol era mais lúdico, menos profissional, mais amador e muito mais técnico. Exatamente isto, o futebol tinha mais técnica pessoal dos seus participantes.

Dou exemplo, se treinava menos, bem menos, porém se jogava mais, bem mais. Tinha pelo menos 4 jogadores de grande técnica em cada time de cada campeonato. Dou exemplos no meu tempo do Araucária, tínhamos Inolan, Dica, Onofre, Homero, Silvio, todos com grande qualidade técnica. Assim acontecia com o Coritiba, Ferroviário, Atletico, e clubes do interior. Para citar um exemplo o Maringá da década de 70, tinha uma meia cancha extraordinária, Didi, Nivaldo e Ferreirinha, cada um jogava mais do que o outro. Foram campeões Estadual. Hoje se corre futebol, a parte física supera a técnica. É na verdade a nova maneira de jogar futebol. Pior, copiamos os europeus e esquecemos de jogar. Hoje temos atletas no campo, os craques no trato com a bola, são rejeitados por serem técnicos porém lentos. Assim é o futebol atual. Quem viu Nilson Borges, Sicupira ou Alfredo, quem viu Fedato, Miltinho, Leocadio, Zé Roberto, quem viu Madureira, Saulo, Adoilson, não esquece do velho e bom futebol.

UMA TARDE EM ARAUCÁRIA

Anos atrás fui fazer uma visita ao senhor Galize, que foi diretor do Araucária no meu tempo de jogador. Uma conversa agradável, dos tempos do velho Fantasma, relembramos alguns jogos e também alguns fatos da nossa época. Foi uma tarde inesquecível, pois seu Galize com sua fala mansa, tinha muitas histórias da cidade de Araucária e do time do Araucária. Me contou fatos da sua vida pessoal e comercial, foi na verdade uma tarde histórica. Confesso, tenho saudades das aulas de vida, que seu Galize nos dava a cada conversa. Com espírito iluminado, com certeza está no céu mandando luz para seus familiares e amigos.

GINÁSIOS E ENCHENTES

O sul do Brasil tem sido acometido por chuvas que causam enchentes. Muita gente desabrigada, muita gente sem teto, uma lastima para todos nós. O esporte também foi atingido, afinal muitos estádios e algumas canchas e ginásios também estão alagados. Os ginásios que não estão alagados servem de moradia para os desabrigados do momento. É o esporte ajudando os flagelados em momento de dificuldades. Assim caminha a humanidade nos momentos de dificuldades. Parabéns.

O AMIGO WANDERLEY

Conheci o Wanderley Bady Haddad como atleta do Coritiba nas categorias de base, jogava muito bem, seu apelido era Tostão, uma referência ao craque do time titular. Depois estreitei amizade com Wandeley no tempo que ele era Secretário de Esportes da cidade de Araucária. Sempre muito atento às coisas da sua Araucária, sempre voltado para o esporte, para sua família e seus amigos. Uma pessoa do bem. Faz tempo não falo com Wanderley, dia destes vou marcar uma café com o “Tostão” para matar a saudade do amigo e saber as novidades. Até breve caro Wanderley.

CENTENÁRIO DO ARAUCÁRIA

Não esqueçam, o FANTASMA vai entrar para o rol dos clubes centenários no Brasil. Como um dos atletas do Araucária e jornalista, me sinto na obrigação de colaborar no que for possível, com o clube e sua atual direção. Saibam sou grato por ter participado da história do clube, também por ter sido de uma geração de campeões. Por este motivo contem comigo para divulgação no ano do nosso centenário. O espaço na CBN no Pod Cast “Bola no Corpo” ou nesta coluna estão as ordens.

PRÊMIO

Curitiba eleita na Europa Capital Mais Inteligente do Mundo. Parabéns CWB e região metropolitana.

