Veículo com mais de R$ 6 mil em multas foi recolhido pela GM

O carro cheio de multas e irregularidades foi recolhido. Foto: divulgação

Um veículo GM Celta, com mais de R$ 6.000 em multas e documentos, foi recolhido pela Guarda Municipal na tarde de segunda-feira, 19 de abril, na rua Foz do Iguaçu, bairro Iguaçu. O carro estaria circulando pela região e como não era conhecido da vizinhança, os moradores ficaram com receio e ligaram para a GM. Uma equipe fez a abordagem e constatou que além dos débitos, o condutor não tinha carteira de habilitação (CNH). O Departamento de Trânsito foi acionado e fez o recolhimento do veículo, que foi levado para o pátio da Secretaria de Urbanismo. Medidas administrativas também foram aplicadas contra o condutor.

Publicado na edição 1258 – 22/04/2021