Na noite de terça-feira (09), um pai chegou desesperado na sede da GMA, carregando o filho engasgado no colo.

A criança, com apenas 03 dias de vida, havia se engasgado com o leite materno e estava com as vias aéreas obstruídas, já apresentação coloração arroxeada.

Prontamente, um dos GMS da equipe que estava entrando em serviço pegou o bebê nas mãos e realizou as manobras de desengasgo, fazendo com que o recém-nascido voltasse a respirar. Para alívio dos pais, o bebezinho foi salvo.