Volk do Brasil está demudança e agradece Araucária pela acolhida durante 13 anos

A Volk do Brasil está no Brasil há mais de 20 anos, fornecendo EPI’s de alta performance e produtos de segurança alimentar gerando valor a todos os stakeholders do seu negócio, alinhado à melhor experiência de atendimento. Desde 2018 a empresa faz parte do Grupo Bunzl, grupo internacional fundado em 1854 com sede em Londres, com operações na América, Europa, Ásia e Oceania.

Após 13 anos operando em Araucária, a empresa acaba de anunciar que está mudando seu armazém para um espaço maior, mais adequado às crescentes necessidades dos negócios. Infelizmente, o novo endereço não fica em Araucária, está localizado na cidade de Garuva, no estado de Santa Catarina, segundo a empresa, em uma região estratégica e a apenas uma hora do seu armazém atual.

“Somos muito gratos ao estado do Paraná e ao Município de Araucária, que nos recebeu de braços abertos. Devemos também, nosso agradecimento especial a todas as pessoas da Volk do Brasil que fizeram parte dessa jornada tão importante, um período em que logramos um crescimento sustentável de nosso negócio, de nossas linhas de produtos e de nossas pessoas”, afirmou Sérgio Lange de Souza, Manager Director da Volk.

O crescimento acelerado da Volk do Brasil, acabou gerando a necessidade de um espaço maior e mais adequado para suportar seus estoques de segurança, que estavam distribuídos entre seu armazém próprio e alguns armazéns de terceiros. A diretoria declara que há motivação e muita alegria nessa mudança, por acreditar que ela permitirá um ganho no nível de serviços para seus clientes e parceiros, e suportará melhor o planejamento estratégico para os próximos anos. “Levamos em consideração para a escolha do novo local, os aspectos econômicos e de logística, como por exemplo, a proximidade com o Porto de Itapoá, um dos mais modernos e produtivos do país, tendo ainda como importantes opções os portos de Navegantes e Itajaí”, reforça Souza.

As instalações do novo centro de distribuição da Volk serão em um condomínio muito bem estruturado, em um barracão com excelente infraestrutura, recém-construídos e equipados com as melhores tecnologias que irão proporcionar um ganho significativo de produtividade. “Nesse novo início de jornada, teremos ao nosso lado nossos principais colaboradores e suas lideranças, a fim de formarmos um novo time de alto nível e performance, como esse que nos acompanhou em Araucária durante todos esses anos, consolidando nesse novo centro de distribuição nossos valores e cultura”, adianta o diretor.

O escritório administrativo será transferido de Araucária para Curitiba, localização próxima a sua sede atual, medida tomada para minimizar os impactos junto a seus colaboradores. Os que não continuarão, durante a transição a empresa está dando um importante suporte no processo de recolocação profissional e um plano especial de desligamento, visando amenizar os impactos dessa mudança em suas vidas.

“Este é um momento de grande gratidão e reconhecimento a todos aqueles que nos ajudaram a chegar até aqui. Agradecemos a parceria e confiança depositada em nós ao longo dos anos, fornecendo-nos produtos e serviços de alta qualidade que permitiram nosso crescimento. Saímos com a certeza do dever cumprido e nos orgulhamos principalmente de fazer parte do ranking 2023 “AS 100+”, que reúne as 100 empresas privadas que mais geram tributos de ICMS para o Município de Araucária, figurando na 3ª posição. Mais uma vez, obrigado Araucária!”, finaliza Souza.