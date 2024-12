Volvo do Brasil lidera o mercado de caminhões pesados no país

Em janeiro de 2016, a Volvo do Brasil Veículos Ltda abriu uma filial em Araucária, na Avenida das Cerejeiras, 101 – Setor Volvo Penta, no bairro Capela Velha. A chegada contribuiu com o crescimento do parque industrial do Município, pois o Grupo Volvo é um dos maiores fabricantes mundiais de caminhões, ônibus, equipamentos de construção, motores marítimos e industriais. Com sede em Gotemburgo, na Suécia, a Volvo tem fábricas em 18 países e atua em 190 mercados. No Brasil, é líder no mercado de caminhões pesados.

A Volvo tem visão clara e uma estratégia bem definida de sustentabilidade, que é baseada nos pilares ‘Clima’, ‘Recursos’ e ‘Pessoas’. Seus focos são o transporte sustentável, valor compartilhado e negócios responsáveis.

Além disso, o grupo mantém várias iniciativas importantes, como o Programa Volvo de Segurança no Trânsito, Memorial da Segurança no Transporte, Casa Verde (destinada a atividades culturais), Fundação Solidariedade (abriga crianças e adolescentes em situação de risco) e o Projeto Pescar (programa que ajuda jovens em situação de vulnerabilidade social a acessar o mundo do trabalho).

