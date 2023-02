Quem entra na barbearia Studio B, no bairro Fazenda Velha, não costuma pedir um corte de cabelo tradicional ou aquele mais discreto, conservador. Na contramão do que é comum, os barbeiros Bruno Incott, Alisson Grabaski e Renan Bernardino, têm feito sucesso entre os clientes devido ao talento no manejo das tesouras e navalhas. Eles também estão fazendo a cabeça de sertanejos famosos. Isso mesmo! O trio já atendeu cantores e duplas como Leo & Raphael, Ana Castela, Agroboys, Guilherme & Benuto e George Henrique & Rodrigo.

Bruno tem 23 anos e há 5 deles é barbeiro. Estiloso, sempre desperta curiosidade entre os clientes. As tatuagens espalhadas pelo corpo escondem a sua preferência musical. Quem o vê pela primeira vez, tem a nítida a impressão de que o barbeiro curte um rock, mas engana-se. “Gosto mesmo é de um modão, alguns clientes acham que estou brincando, mas quando me veem atendendo cantores sertanejos e trajado com bota e chapéu, eles mudam de ideia. Minha família gosta de música sertaneja e por crescer ouvindo esse estilo, é que sempre me identifiquei. Confesso que nunca imaginei atender e ficar tão perto dos artistas que eu ouvia e acompanhava shows, pra mim foi a realização de um sonho. Hoje eu e meus colegas barbeiros conversamos com muitos deles como se fôssemos amigos de longa data, chega a ser louco tudo isso”, brinca Bruno.

Tão logo chegou na barbearia, Bruno conheceu o Alisson e o Renan, que também curtem sertanejo, e a afinidade entre os três foi imediata. “Lembro que ia ter um show da dupla Leo & Raphael em Contenda e eles tiveram a ideia de mandar uma mensagem pro Raphael. Ele nos respondeu de imediato e organizamos tudo para atendê-los. Nesse mesmo local, um dia antes, teria show dos US Agroboy, que a gente também é fã. Então pensei que não custava nada tentar, mandei mensagem pro Jotinha, cantor do grupo e confesso que não esperava um retorno, porém ele respondeu: ‘Bora cortar essa juba então, pai…hahaha’. Ficamos empolgados e ao mesmo tempo ansiosos porque iríamos atender nossa primeira dupla famosa. Fomos até o hotel e a galera recebeu a gente super bem. No dia seguinte atendemos Leo & Raphael, como já tinha sido planejado, e não paramos mais. Depois veio a Ana Castela, Guilherme & Benuto, George Henrique & Rodrigo. A gente fez uma amizade tão massa, que sempre que eles vêm pra cá nos chamam para atendê-los. Nós já viajamos para outras cidades para atender eles e sempre nos recebem super bem. Nunca imaginei estar em um trabalho onde eu faço o que gosto e ainda posso realizar esses sonhos. Só tenho a agradecer a todo mundo que nos ajudou a chegar até aqui e acredito que nesse ano atenderemos muito mais artistas”, festeja.

Bruno defende a importância de os barbeiros estarem sempre preparados para executar seus trabalhos com muito profissionalismo, utilizando as técnicas corretas, com ciência do que estão fazendo e a certeza de que sairá perfeito. “Cortar o cabelo de pessoas que estão em cima de um palco se apresentando para milhares de pessoas é uma responsabilidade enorme”, observou.

Barba, cabelo e bigode: barbeiros araucarien­ses estão conquistando celebridades 1

Amor à profissão

Alisson Grabaski, 26 anos, é barbeiro há 4 anos. Também com referencial sertanejo, diz que desde pequeno sempre ouvia e gostava muito de músicas sertanejas e moda de viola. “Um dos meus sonhos era assistir o show do Leo & Raphael, mas como Deus sempre nos surpreende, ele também me permitiu estar ao lado deles realizando o meu trabalho de barbeiro. Pra mim, é uma satisfação enorme poder participar desse projeto junto com meus colegas Bruno e Renan. Nunca imaginei que esta profissão me permitiria estar tão perto de artistas que sempre fui fã, e agora, além de frequentar os shows e visitar os camarins, participamos também de resenhas com os cantores e suas equipes, e isso é muito gratificante. Agradeço a todos que nos apoiam nesse projeto, e ‘bora’ que uma das metas é chegar até o embaixador Gustavo Lima”, declarou Alisson.

Renan Bernardino tem 24 anos e desde os 16 começou a trabalhar no ramo de barbearia. “Já são quase 8 anos de idas e vindas na profissão, mas somente de dois anos pra cá que comecei a decolar, adquirindo conhecimento de novas técnicas e também aprendendo muito sobre administração e gestão de pessoas. A partir disso, fui me especializando cada vez mais como pessoa e como profissional. Ainda assim, nunca tinha imaginado cortar cabelos de cantores, principalmente eu que sou muito fã, pois a minha família inteira, que é do norte do Paraná, tem raízes sertanejas. Me sinto orgulhoso em atender pessoas que levam a cultura sertaneja pra frente, assim como Leo & Raphael, que sempre foram uma inspiração pra mim, tanto nas músicas quanto no estilo de vida. Posso dizer que a barbearia tornou tudo isso possível”, comemora.

Renan lembra que foi sua profissão que o levou para cima de um palco, com milhares de pessoas assistindo um show. “Sou grato a Deus pelas pessoas que Ele colocou no meu caminho para que eu pudesse estar onde estou, na minha carreira de barbeiro e na formação pessoal e intelectual. Amo o que eu faço e se depender de mim, ainda vou fazer muito mais”, promete o profissional.

Serviço

Bruno Incott, Alisson Grabaski e Renan Bernardino atendem na barbearia Studio B, que fica na Rua Pedro de Alcântara Meira, 169 – bairro Fazenda Velha. Siga os barbeiros no Instagram @BrunoIncott, @grabaski_barber e @bernardinobarber