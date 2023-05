Clube de Poker de Araucária realiza torneio exclusivo na sexta-feira (12)

Para quem ainda não sabe, o jogo de poker é reconhecido oficialmente como “esporte da mente”. Para jogá-lo, é necessário ter um conhecimento aprofundado em alguns conceitos para ter sucesso, o que por si só exige uma grande habilidade. O jogo é complexo, envolve as emoções humanas e pode ser considerado um reflexo do que passamos fora das disputas.

Em Araucária, quem aprecia o jogo tem um local ideal para frequentar: o 3S Poker Clube. O único clube de poker da cidade está localizado na Av. Archelau de Almeida Torres, 692 (em cima do Kampai Sushi). O 3S Poker tem em sua grade semanal torneios com premiações diárias de R$ 1.500,00. E nessa sexta-feira (12/05) contará com uma programação especial, a partir das 20h. Será um torneio exclusivo, com premiações de R$ 5.000,00. “Para quem é adepto ao esporte e gosta de ver um FLOP, essa é a oportunidade”, convidam os organizadores do torneio.

O clube 3S Poker Clube conta também com torneios ranqueados, onde o melhor colocado no fim do ano pode levar a premiação no valor de R$4.000,00. A casa também possui em sua grade torneios com entradas gratuitas.

Para ter sucesso, os jogadores devem desenvolver certas habilidades.

Serviço

O clube 3S Poker Clube fica na Av. Archelau de Almeida Torres, 692 (em cima do Kampai Sushi). A casa abre às terças e quintas feiras às 20hrs e sextas-feiras e sábados em horários específicos. Para mais informações os contatos são: WhatsApp (41) 9 8442-1728 e Instagram @3spokerclub.

Edição n. 1362