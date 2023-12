Desde 2008, a COMGELO Comércio de Equipamentos desempenha um papel importante no setor gastronômico, consolidando-se como uma empresa experiente e confiável, com sede em Araucária. Especializada na comercialização de uma variedade de equipamentos, a empresa tem se destacado ao oferecer produtos das melhores marcas do mercado, atendendo tanto às necessidades domésticas quanto às demandas de estabelecimentos profissionais.

Com uma equipe experiente, a COMGELO está comprometida em oferecer a melhor relação custo-benefício, proporcionando orientação especializada na aquisição de equipamentos adequados para processos variados. Seja para as rotinas diárias de produção, conservação ou exposição de alimentos.

Variedade de marcas e soluções personalizadas

Em seu catálogo, a COMGELO representa algumas das marcas mais renomadas do mercado. Com eles, você pode ter a confiança de que está adquirindo equipamentos que atendem aos mais altos padrões de desempenho e durabilidade.

Soluções para todas as necessidades

Seja você um entusiasta da culinária em busca de equipamentos domésticos de qualidade ou um profissional da gastronomia que exige o melhor para o seu estabelecimento, a COMGELO está pronta para atender às suas necessidades. Estamos empenhados em desenvolver e fornecer as soluções que você procura, garantindo satisfação e eficácia.

E alguns produtos como mesas de panificação, baleiros, fritadeira elétrica, churrasqueira e estufas estão com valor promocional enquanto durarem os estoques. Então, se você precisa investir em novos equipamentos para seu estabelecimento ou adquirir produtos para oferecer refeições deliciosas em sua casa, agende sua visita e conheça as ofertas da COMGELO.

COMGELO Comércio de Equipamentos: inovação e qualidade que transformam a gastronomia desde 2008

Serviço

Para conhecer melhor os produtos e realizar uma visita, é necessário agendamento prévio. Os agendamentos podem ser realizados através do WhatsApp (41) 98434-6656.

A COMGELO está localizada na rua Paraíba, 1027, no bairro Iguaçu.

Nina Santos