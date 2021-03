Em novo espaço, Vaanessa Silveira Estética e Fisio amplia programa de emagrecimento

Compartilhe esta notícia:

No estúdio de Pilates as aulas são realizadas de forma individual por conta da pandemia. Foto: Marco Charneski

Assim como qualquer empresa, as clínicas de estética e fisioterapia também estão em constante mudança, e suas instalações precisam acompanhar essa evolução. Não apenas para ampliar o atendimento, mas pensando em levar mais conforto e bem-estar aos pacientes. Foi com essa visão de qualidade e crescimento que a Vaanessa Silveira Estética e Fisio mudou para um novo espaço, contratou mais especialistas, para atuar além da sua lista de procedimentos e tratamentos, oferecendo agora um moderno Programa de Emagrecimento. “Mudamos para uma sede mais ampla e passamos a focar também neste programa de emagrecimento. Os resultados são surpreendentes”, diz a proprietária da clínica fisioterapeuta Vaanessa Silveira.

O programa de emagrecimento saudável tem como objetivo eliminar peso e medidas, aumentando assim a autoestima da paciente, através de um acompanhamento nutricional, aliado a uma série de procedimentos estéticos. “O programa foi criado por uma equipe multidisciplinar de fisioterapeutas e nutricionistas, personalizados para a necessidade individual de cada um. Você pode dar início à realização do seu sonho e seu primeiro passo será por nossa conta. Venha fazer uma avaliação gratuita”, convida Vaanessa.

Mais procedimentos

A Vaanessa Silveira Estética e Fisio atua na área de microfisioterapia, um tratamento indicado para a saúde e bem estar das pessoas, principalmente as que sofrem com problemas de ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Também possui tratamento de fisioterapia e reabilitação, indicado para pós fraturas, entorses, luxações, traumas ou contusões musculares e amputações. Além disso, oferece aulas de Pilates, que aumenta a resistência física e mental, aumenta a flexibilidade, corrige problemas posturais, aumenta a concentração, tonifica a musculatura, melhora a coordenação motora, promove menor atrito nas articulações e melhora a respiração. “As aulas de Pilates são individuais, mantendo toda segurança da aluna nesse momento crítico de pandemia do coronavírus”, observou Vaanessa, lembrando que em todos os demais procedimentos realizados na clínica, os cuidados sanitários com relação à prevenção contra o vírus estão sendo rigorosamente seguidos.

Na área de estética facial e corporal a clínica faz limpeza de pele, peeling de diamante, microagulhamento, revitalização facial, carboxiterapia, endermologia, corrente russa, radiofrequência, drenagem linfática, massagem modeladora e botox.

Serviço

A Vaanessa Silveira Estética e Fisio fica na Rua Guadalajara, 497, Centro. O horário de atendimento é das 10h às 20h. Agende uma avaliação pelos fones (41) 3031-2494 e (41) 99241-1545.

Conheça a equipe

Fisioterapeutas Vanessa Silveira e Anne Fronchak

Nutricionista Elaine Jeremias

Biomédica Ana Letícia

Fisioterapeuta Janaína Magalhães

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1253 – 18/03/2021