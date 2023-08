iPhone Araucária convida clientes para conhecer sua nova loja

A iPhone Araucária inaugurou uma loja mais imponente e moderna em novo endereço no último sábado (26/08), com a presença de clientes e amigos.

A expansão confirma o sucesso da empresa ao longo dos seus 8 anos de existência, tornando necessária a oferta de um espaço mais amplo e de um mix maior de itens, para atender as necessidades dos clientes.

“Tínhamos uma loja com apenas 16m² e agora são 70m², além disso, éramos especializados da Apple, oferecendo manutenção e venda de novos e seminovos, e agora passamos a trabalhar com outras marcas premium como JBL, X-One, Baseus, IWill, entre outras”, conta o proprietário Vinicius Ferreira.

Ainda em ritmo de comemoração pelo novo espaço, a iPhone mantém sua promoção de inauguração, parcelando todos os seus produtos em até 18X, sem juros.

Clientes prestigiaram a inauguração e elogiaram o visual da loja

O começo de tudo

Vinicius conta que começou neste ramo há 9 anos, pois sempre gostou de trabalhar com vendas. “Eu trabalhava em uma empresa automobilística e decidi ter uma segunda fonte de renda, então comecei a comprar na internet e revender. No começo não foi nada fácil, não tinha dinheiro para comprar. Trabalhava com todo tipo de marca, mas com o tempo decidi me especializar e comecei a trabalhar só com produtos Apple”, relembra.

O empreendedor diz que certa vez a procura pelos aparelhos que vendia foi tão grande que para não deixar os clientes na mão ele vendeu o próprio celular, o da sua esposa e teve que emprestar o celular da sogra para não ficar sem. “Eu colocava os celulares no carro e fazia as entregas e as manutenções realizava dentro do veículo mesmo. A clientela foi aumentando e tive que me desligar da empresa que eu trabalhava e focar 100% na minha própria empresa. Os clientes continuavam aumentando e percebi a necessidade de abrir uma loja física. Abri a loja, era pequena, mas representava o meu sonho se tornando realidade. Era a oportunidade de poder atender os clientes com maior conforto”, comemora.

Ele conta ainda que nesse meio tempo as vendas e parcerias foram chegando e a loja teve o privilégio de atender diversos famosos, o que a tornou reconhecida pelo Brasil. “Os negócios cresciam e com o passar do tempo o espaço começou a ficar pequeno, não conseguíamos aumentar ou expor mais produtos, por isso decidimos expandir e abrir uma loja maior para poder atender os clientes com mais comodidade, também optamos por aumentar a oferta de produtos”, disse.

Serviço

Se você quer conhecer a nova loja da iPhone Araucária, anota o endereço aí: Rua Pedro Druszcz, 601, em frente à Clínica IMA, no Centro, telefone (41) 99591-2147. Siga a iPhone no Instagram: @iphonearaucaria

Foto: Marco Charneski.

Edição n.º 1378