Machão de cozinha tenta agredir guardas municipais no momento da prisão

Uma equipe da Guarda Municipal foi solicitada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Costeira, no início da madrugada de segunda-feira (23). No local, os guardas municipais foram recebidos pelo suposto agressor com xingamentos e ameaças, inclusive de morte. Os GMs tentaram conversar com o homem, porém ele estava transtornado e se negava a revelar onde estariam seus dois filhos, de 2 e 12 anos, e sua esposa. A equipe ainda precisou fazer uso da arma de eletrochoque para conter o indivíduo, que tentou agredir os agentes.

No interior da residência, os GMs encontraram a vítima do agressor e os dois filhos do casal. A mulher relatou que as agressões sofridas por ela são constantes, geralmente na presença dos filhos. Relatou ainda que tentou sair de casa com os dois menores, mas o companheiro a impediu. Segundo a vítima, o agressor ainda teria dito que se ela tentasse sair de casa com as crianças, iria matá-la e depois tirar a própria vida.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para providências necessárias.