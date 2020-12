MP de Araucária tem vaga para estagiário de pós-graduação

Compartilhe esta notícia

Até o próximo dia 15 de janeiro de 2021 estão abertas as inscrições para o processo seletivo que a 1ª Promotoria do Ministério Público realiza para contratação de um estagiário de pós-graduação.

Para se candidatar ao posto, os interessados precisam ter formação em Direito e estar cursando pós-graduação em área correlacionada as atribuições da 1ª Promotoria de Justiça de Araucária.

Conforme o edital que regulamenta o teste seletivo, a bolsa auxílio oferecida é de R$ 1981,00 por mês, além de auxílio-transporte no valor de R$ 198,00. A carga horária semanal de estágio é de 30 horas, sempre de segunda a sexta-feira, seis horas por dia.

Os interessados na vaga serão submetidos a teste seletivo, sendo que a data provável da prova é 20 de janeiro de 2021. Para se inscrever, é preciso enviar email para [email protected] anexando a seguinte documentação: fotocópia do documento de identidade e do CPF e comprovante atualizado e compatível de matrícula em curso de pós-graduação. No corpo do email também é preciso informar nome completo, número dos documentos pessoais, endereço de residência e telefone para contato.

Mais informações

Outras informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas pelo telefone 41 3552-2638 ou pelo whatsapp 98765-5358. Clicando no link abaixo, você pode ler o edital completo que regulamenta a seleção.