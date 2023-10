Palace, o restaurante do Hotel Rihad, agora está aberto a todos os moradores de Araucária

Um restaurante não é apenas um local para fazer as refeições. Muito pelo contrário, é um ambiente onde as pessoas se reúnem para discutir negócios, comemorar conquistas ou apenas passar momentos agradáveis com amigos e familiares. É claro que, tudo isso, deve ser acompanhado por uma boa comida e um ambiente agradável. Exatamente desse jeito é o Palace Restaurante, que fica dentro do Rihad Palace Hotel, e reabriu em janeiro deste ano, com uma nova proposta: atender não apenas os hóspedes, mas também o público em geral.

Sob o comando dos empreendedores Juliane Dehaini e Emerson Fantini, o Palace se destaca no setor gastronômico de Araucária, já que é o único restaurante que serve um menu à la carte no jantar. Os clientes tem à disposição um cardápio especial, podendo optar por uma entrada de frios, saladas com molhos opcionais, porções diversas, opções de grelhados (carnes, aves ou peixes), risotos com sabores excepcionais e uma lista de massas deliciosas, além de sopas e ótimas sobremesas, tudo para agradar os paladares mais requintados.

“Temos também uma excelente carta de vinhos e um ambiente diferenciado, com certeza não se encontra outro igual na cidade. Estamos sempre abertos para receber eventos como reuniões de negócios, casamentos, aniversários e outros. Basta o cliente fazer sua reserva que nossa equipe estará pronta para tornar seu evento especial e inesquecível”, asseguram os proprietários.

O Palace Restaurante funciona dentro do Hotel Rihad, no Centro

Serviço

O Palace Restaurante atende de segunda a sábado, apenas no jantar, das 18h às 23h20. Os contatos para reservas podem ser feitos pelo fone 41 99806-7305 ou nas redes sociais @palace.restaurante. O endereço é Av. Dr. Victor do Amaral, 1660, Centro.

Palace Restaurante reabriu em janeiro deste ano e agora atende também o público em geral

Edição n.º 1385