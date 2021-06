Palestras vão abordar estratégias de enfrentamento à vulnerabilidade social

Foto: Marco Charneski

A Secretaria estadual da Justiça, Família e Trabalho, através da Unidade Técnica do Programa Nossa Gente Paraná, promove no mês de julho um ciclo de palestras com o tema “Caminhos para a Superação da Vulnerabilidade Social”. O objetivo é debater as perspectivas e as estratégias de enfrentamento à vulnerabilidade social no Paraná.

As palestras acontecerão nos dias 7, 14, 21 e 28 de julho, a partir das 14h, e serão transmitidas pelo canal da ESEDH no YouTube. As inscrições podem ser feitas até esta quinta-feira (01) neste LINK.

A abertura será na próxima quarta-feira (7) e contará com a participação do secretário Ney Leprevost e do chefe da Coordenadoria da Unidade Técnica do Programa Nossa Gente Paraná, Hirotoshi Taminato.

As palestras seguirão o cronograma abaixo:

7/07 – Palestrante: Francisco Ochoa (BID) – Tema: Desigualdade e vulnerabilidade social no Paraná

14/07 – Palestrante: Denise Zugman – Tema: O acompanhamento familiar na perspectiva atual

21/07 – Palestrantes: Everton Oliveira (UTPNG/Sejuf) e Miriam Fuckner (IDR) – Tema: Vulnerabilidade social no meio rural

30/07 – Palestrantes: Michele Ribeiro (UTPNG/Sejuf), Paula Calsavara (UTPNG/Sejuf) e Tamara Rezende (UTPNG/Sejuf) – Tema: Panorama sobre o programa Nossa Gente Paraná

Texto: Agência de Notícias do Paraná