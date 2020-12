Plantão Comercial – Edição 1242

Compartilhe esta notícia

Seu presente de Natal está aqui

Que a Torra Tudo é o verdadeiro shopping center das utilidades na cidade você já sabe, por isso, na hora de garantir os presentes de Natal não deixe de conferir as novidades da loja. São opções de qualidade para toda a família, desde canecas temáticas, brinquedos, meias, doces e acessórios para celulares, por preços que cabem no bolso. O estabelecimento está seguindo os protocolos de saúde impostos pela pandemia, atendendo de segunda a sexta, das 9h às 19h e aos sábados, das 9h às 17h. Conheça a Torra Tudo, localizada na Praça Dr. Vicente Machado, n° 80, bem no centro.

Opção para todos os gostos

Há um ano em Araucária, a Comodoro Burger vem agradando os amantes de bons hamburgueres com muitas opções deliciosas no cardápio. Além dos clássicos, o restaurante também conta com o prato vegano, que vem se tornando tendência na gastronomia. O atendimento é pelo delivery, pelo Ifood, e a Comodoro também recebe os clientes na Avenida Archelau de Almeida Torres, n° 2032, bairro Iguaçu, de terça a domingo, das 18h às 23h.

Aulas de tênis

Comece 2021 praticando um novo esporte, o tênis. As aulas podem ser ministradas em grupo ou individualmente, e acontecem no CEPE, para associados ou não do clube. O Ronaldo é professor da modalidade e explica que o valor é justo e que todos os materiais são inclusos no pacote. Ligue (41) 3643-1870 ou (41) 99982-5009 e conheça mais sobre as aulas.

Texto: Katy Ferreira

Publicado na edição 1242 – 10/12/2020