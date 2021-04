Unamar e voluntários fazem mutirão para limpar sede da associação de moradores

Após a limpeza, a sede deverá será preparada para reativação

A sede da associação estava cheia de mato, reforçando a aparência de abandono

A sede da associação de moradores da Vila Angélica, localizada na rua Monsenhor José Nock, no bairro Thomaz Coelho, estava com aspecto de abandono, e a população já vinha reclamando da situação. A entidade está desativada desde dezembro de 2019, e desde então, a sede deixou de ser utilizada pela comunidade. Na quarta-feira, 21 de abril, após tomar conhecimento das reclamações sobre as atuais condições do imóvel, a Unamar organizou um mutirão e fez a limpeza do terreno. Segundo o presidente da entidade, Luiz Kaill, já existe uma pré-diretoria se apresentando para assumir. “Só iremos aguardar dar uma acalmada na pandemia para que possamos organizar uma eleição e reativar a associação”, explicou.

O líder comunitário lembrou ainda que o imóvel no bairro Thomaz Coelho pertence à comunidade e tem mais de 30 anos. “A antiga diretoria tentou entregar o imóvel para a Prefeitura Municipal, e eles provavelmente fariam a demolição, mas a Unamar foi lá, fez a roçada, consertou as portas que tinham sido estragadas por arrombamentos e fechou tudo. Infelizmente o mato cresceu, tomou conta, e com a pandemia, acabamos não indo mais lá fazer a limpeza. Agora voltamos na sede, limpamos tudo, e vamos agilizar sua reativação. A associação de moradores da Vila Angélica sempre exerceu um papel importante na comunidade e queremos que isso seja retomado”, disse Luiz.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1258 – 22/04/2021