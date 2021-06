Atividade Paraná é cancelada devido a sobrecarga no sistema

Foto: Freepik

Prevista para acontecer na última quarta-feira (09), a Atividade Diagnóstica do Paraná foi cancelada devido a sobrecarga de acessos no sistema virtual da CAEd, da Universidade de Juiz de Fora, responsável pela aplicação do teste. A avaliação seria realizada de forma híbrida com cerca de 950 mil estudantes do Paraná, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e de todas as séries do ensino médio da rede estadual. Segundo informações da Secretaria Estadual da Educação e do Esporte (SEED), as avaliações impressas serão utilizadas como atividade da semana para os alunos.

A queda do sistema e o posterior cancelamento da atividade foram alvos de críticas pelos estudantes em redes sociais. A secretaria explicou em nota oficial o motivo do cancelamento: o CAEd informou que o sistema online “desenvolvido, implementado e aplicado por eles ficou sobrecarregado” pelos acessos simultâneos e não teria como garantir o impedimento de novas falhas. O órgão estadual também divulgou que a Atividade Diagnóstica — substituta da antiga “Prova Paraná” durante a pandemia — serve “para os educadores entenderem como está o ensino-aprendizado” dos alunos do estado e não vale nota.

Sem o diagnóstico, as escolas e os educadores não conseguem saber o que está dando certo ou o que é preciso mudar nos métodos de ensino. Para Alessandro Vieira Rosa, diretor do Colégio Estadual Algavira Bittencourt Pinto, também existem outros problemas, como a destinação das avaliações impressas e respondidas por alunos sem acesso à internet e a frustração dos alunos que não conseguiram acessar a prova. “Tudo que não dá certo vai refletir no futuro, é um processo natural. A frustração [com a atividade diagnóstica] pode cair em descredibilidade, hesitação dos alunos em fazer a prova novamente, e é isso que tememos”, afirma.

No Colégio Estadual Algavira, mais de 5 mil alunos solicitaram e fizeram a Atividade Paraná em formato impresso, por não ter como acessar a prova pela internet. Segundo o diretor, a SEED ainda não repassou informações para as escolas sobre os procedimentos quanto às avaliações impressas. O Colégio Algavira está recolhendo e guardando todos os testes feitos pelos alunos. “Montamos um exército aqui para poder atender durante a atividade. Agora, imagine [entregar] 5 mil atividades impressas para serem perdidas. Estamos pensando em criar outra alternativa para avaliar esses alunos, porque é um sofrimento saber do gasto com tanto toner, papel, tempo, e ver os alunos que se dedicaram não terem retorno”, relata Alessandro.

Gabaritos falsos

De acordo com Alessandro Vieira, corrigir as atividades seria uma tarefa adicional para os professores, que precisariam corrigir com base no conhecimento profissional próprio de cada um deles. Exceto para os estudantes de 6º ano, a Atividade Paraná seria composta de 52 questões – 26 de cada uma das disciplinas. Nenhum gabarito oficial da avaliação diagnóstica paranaense foi repassado para o Colégio Algavira ou divulgado nas redes oficiais da Secretaria Estadual de Educação.

Após o cancelamento da Atividade Paraná, gabaritos começaram a circular na internet, confundindo estudantes sobre a origem dos documentos. A secretaria esclareceu por meio de nota que todos os gabaritos são falsos, classificados como fake news, e que “o teste é randômico e as questões são alternadas em todas as provas; bem como a atividade impressa é diferente da atividade on-line”.

A equipe do jornal O Popular entrou em contato com a Secretaria de Educação para pedir esclarecimentos sobre como serão encaminhadas as milhares de atividades impressas realizadas pelos estudantes sem acesso à internet e se o órgão prevê a possibilidade de realizar uma nova Atividade Diagnóstica.

A SEED informou que as avaliações impressas servirão como atividade da semana aos estudantes, substituindo as trilhas pedagógicas de Língua Portuguesa e Matemática que ficaram de fora do kit impresso em virtude da Atividade Paraná — sendo a correção de responsabilidade dos professores, que podem “verificar as eventuais lacunas de aprendizagem [dos alunos] e a partir disso trabalhar conteúdos mais focalizados”. Por enquanto, não há qualquer previsão para realizar uma nova Atividade Paraná nos próximos meses.

