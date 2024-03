Câmeras de segurança da Guarda Municipal registraram o momento em que uma família, em desespero, procura a sede da corporação em busca de apoio para salvar a vida do filho, que estava engasgado.

Rapidamente um guarda municipal que estava de plantão vai até o bebê e realiza as manobras de salvamento para esse tipo de situação. O caso aconteceu no dia 12 de março. Veja no video

O bebê foi levado ao hospital e passa bem.