Carniça vence no GP Nação Cyborg e “carimba” passaporte para o Bellator, nos EUA

Carniça ainda se recupera do duro combate, mas vai focar ainda mais nos treinos. Foto: divulgação

Após vencer a luta no 8º Grand Prix Nação Cyborg, realizado no dia 29 de julho, em Curitiba, o lutador Arivaldo “Carniça” quer mais é se tornar um campeão internacional. Isso mesmo! Ao finalizar o oponente Wagner Lima, o lutador araucariense “carimbou” seu passaporte para os Estados Unidos, onde lutará no Bellator, evento norte-americano de MMA, com data a ser definida.

“Chegou a minha vez, vou manter o mesmo foco, treinar de domingo a domingo. Quero estar muito bem preparado pra encarar meu próximo adversário, vencer e representar bem a cidade de Araucária lá fora. Muitos descreditaram em mim, mas o fato é que me preparei durante anos, venci e conquistei essa oportunidade. Sempre treinei focado pra guerra e não será diferente dessa vez. Que venha o Bellator!”, comemorou Carniça.

Ele agradece o apoio dos patrocinadores Clínica Linnus, New Street Suplementos, Açougue Bela Vista, Restaurante Bonanza, Hotel San Gabriel, Benefit Natação, Academia Body Fitness, Alivi Clínica Odontológica, Sammara Tour, Fisioterapia Carolina Suzuki, Mouthex Protetores Bucal, Pixel Visual, Akira Suzuki, Tsuru e Araucar Locação de Veículos.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1273 – 05/08/2021