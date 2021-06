Mais que coisa interessante, coisa que iéu só discubrindo hoje que sendo dia de São João!! Iéu duvidando também se alguém sabendo. Vossés sabem porque que se faz foguera nas festa de São João?? Alguém aí tem um palpite?? Bem se non sabendo enton iéu indo contar o que iéu discubrindo!!

Conta a história que a Mãe do São João, que sendo a Santa Isabel, quando estando prenha, falô pras vizinha que o filho indo se chamar João, mais como antigamente os vizinho iéron tudo afastado, Santa Isabel só tinha vizinho no Água Verde, no Porton, no Pinherinho, no Capon Raso, morando longe um do outro e como non tinha telefone, nem zap zap, nem alfacebuk, o jeito de cumunicar os nascimento iéron tudo no improviso.

Enton Santa Isabel teve idéia de fazer a comunicaçon pra vizinhança de que quando iéla tivesse o filho, fazia uma foguera bem alta pra chamar atençón dos vizinho e ansim que João Batista Nascendo, iéla fazendo a primera foguera de São João, ton alta que se enxergava até no Umbará.

Despois de uns tempo as comunicaçon dos nascimento foron se aperfeiçoando, inventaron o balão que subia no céu pra avisar os nascimento, problema que quando ieles caindo botavon fogo nas floresta e como os bombero da época vinhon de caroça porque ainda non tinhon inventado os caminhon naquele tempo, causava maior das destruiçón.

Quando era aniversário do Joãozinho, que sendo o São João Mesmo, non aquele das piada, iera aquela cumilança, bolo de milho, pé-de-moleque, paçoca, pamonha, pinhon cozido, por iésto que até hoje nas festa de São João, tem tudo estas gororoba.

Tocavom musca da época e as criança brincavon e se divertion pulando foguera, mais despois tudo mijavam na cama, porque sendo iésto que acontece com quem brinca com fogo.

Quando estas tradiçón se achegaron no Brasil, logo os político se mexeron e implementaron mais uma atividade: a Formaçón de Quadrilha!! Desgracéra Mésmo!!!

Publicado na edição 1267 – 24/06/2021