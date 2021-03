Guarda Municipal e Polícia Civil apreendem arma adulterada e munições

A arma e as munições foram entregues na Delegacia de Polícia. Foto: divulgação

Na tarde de terça-feira, 23 de março, uma denúncia anônima levou a Guarda Municipal e a Polícia Civil de Araucária até a localidade de Campo do Sebastião, próximo à Rodovia do Xisto, onde segundo o denunciante, em uma residência havia armas de grosso calibre e disparos constantes de armas de fogo. No local, as equipes fizeram contato com o morador e este franqueou a entrada para uma averiguação.

Nas buscas, foram encontrados cartuchos vazios de diversos calibres e cinco munições de cal.32, intactas. Um fato que chamou a atenção dos agentes foi uma espingarda, que originalmente usa chumbinhos de 5,5mm e que não possui restrições, mas estava com adulterações em suas características, adaptada para o cal.22, o que é proibido pela legislação de armas de fogo.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para providências. As outras armas apontadas pelo denunciante não foram localizadas, apesar de os agentes terem encontrado indícios da existência das mesmas, devido a diversidade dos cartuchos localizados na residência.

Publicado na edição 1254 – 25/03/2021