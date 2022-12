Notas Políticas — Não curtiram

Não pegou bem junto a filiados do PROS a imagem do ex-vereador Leandro da Academia (PROS) ao lado do ex-secretário de Esporte e Lazer, Olizandro Jr. (PSB). A foto andou circulando em redes sociais nos últimos dias, dando a entender que ambos estariam discutindo alguma parceria para as eleições municipais de 2024.







Especulação

Leandro, como se sabe, foi candidato a deputado estadual pelo PROS nas eleições deste ano. Já Olizandro Jr. foi candidato a deputado federal pelo PSB. Embora ambos não tenham obtido êxito nas urnas há quem avente a possibilidade de que eles sejam candidatos numa chapa majoritária daqui dois anos.

Não querem nem saber

Dentro do PROS, no entanto, a conversa é a de que não existe a mínima possibilidade de uma composição eleitoral com Olizandro Jr. Da mesma forma, garantem, a vaga disponível para Leandro na legenda é a de candidato a vereador. Qualquer intenção além disso não encontrará guarita na sigla.

Possibilidade

Hoje, os prediletos dentro do PROS local para uma composição majoritária seriam Gustavo Botogoski, Isac Fialla e Amanda Nassar. No entanto, como ainda faltam dois anos para as eleições, tudo isso pode mudar.