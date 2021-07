Notas Políticas – Edição 1270

De saída

O secretário municipal de Segurança Pública, José Fortes Couceiro, deixou o comando da pasta na última quinta-feira, 8 de julho. A saída se deu após uma conversa franca entre ele e o prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania), que – embora seja conhecido por dar total liberdade para que os titulares de órgãos municipais executem seu trabalho – é quem decide o Norte da administração pública municipal.

Contexto

Para entender as razões da saída de Fortes é preciso que contextualizemos um compromisso inicial que o então candidato a prefeito Hissam (lá em 2016) firmou com os guardas municipais: o de que não colocaria alguém estranho à corporação no comando da Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP) e de que os próprios guardas é quem escolheriam entre eles quem os comandaria. Foi por este critério que Fortes foi alçado ao secretariado.

Nova consulta

Ao que se sabe, ao longo das últimas semanas, Hissam foi relembrado desse compromisso e de que seria necessário nova consulta aos guardas acerca de quem deveria comandar a Secretaria de Segurança Pública. Ele então teria levado a demanda a Fortes, que pontuou circunstâncias contrárias a essa metodologia e preferido sair a participar de uma nova consulta. Hissam entendeu as motivações de seu secretário, agradeceu ao trabalho que ele desenvolveu à frente da SMSP até o momento e aceitou seu pedido de exoneração.

Metodologia

Hissam, ao seu jeito e seu tempo, analisa como se dará a nova consulta aos guardas acerca de quem deveria comandar a Secretaria Municipal de Segurança Pública. Até lá, a pasta vem sendo tocada por seu diretor geral, Antonio Edison dos Santos.

Circunstâncias

Embora não deixe de ser uma metodologia de escolha interessante, a prerrogativa e responsabilidade acerca do nome que dirigirá a SMSP será sempre de Hissam. Logo, ele não é obrigado a aceitar qualquer nome que os guardas municipais escolham. Ao que se sabe, inclusive, o prefeito acompanha os bastidores dessa consulta. Afinal, estamos falando de uma corporação com menos de 200 profissionais. Logo, se houver mais do que dois, três postulantes ao posto de secretário, as chances de que a consulta sadia se torne uma briga entre feudos de guardas mais interessados em defender interesses corporativistas do que na segurança pública da cidade de Araucária é grande. E, se for esse o contexto, Hissam precisa “recolher os brinquedos” e exercer sua autoridade de prefeito que foi eleito com milhares e milhares de votos, escolhendo o secretário a moda antiga mesmo.

Perda

Faleceu na semana passada, vítima de Covid-19, Sebastiana de Souza, mãe do ex-prefeito Rui Sérgio Alves de Souza. Dona Sebastiana era sempre figura presente nos discursos de Rui, que não poucas vezes se emocionava ao falar da trajetória da mãe em seus discursos.

Dezenove

Ao longo do primeiro semestre a Câmara de Vereadores realizou dezenove sessões plenárias ordinárias. Estes são aqueles encontros semanais, realizados sempre a terças-feiras e nos quais os parlamentares são obrigados a participar, sendo que – quando não o fazem – precisam justificar sua o motivo da falta.

Presenças

Levantamento feito por esta Coluna com base em informações contidas nas páginas de transparência da Câmara mostram que dos onze vereadores, seis compareceram a todas as plenárias. Os outros cinco tiveram, pelo menos, uma falta.

100%

Pelos dados do Serviço de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL) não faltaram a nenhuma sessão os vereadores Celso Nicácio (PSD), Irineu Cantador (PSD), Valter Fernandes (Cidadania), Ricardo Teixeira (PSDB), Rosane Ferreira (PV) e Vagner Chefer (Podemos).

Menos de 100%

Já os que tiveram pelo menos uma ausência são Pedro Ferreira de Lima (Cidadania), com três faltas. Aparecido Ramos (PDT) e Eduardo Castilhos, com duas faltas. Ben Hur Custódio de Oliveira (Cidadania) e Vilson Cordeiro (PSL), com uma falta. Todos eles, no entanto, sempre que não compareceram ao plenário justificaram a razão à direção da Casa e por esta razão não tiveram nenhum tipo de desconto em seus salários.

Sob nova direção

O Republicanos em Araucária está sob nova direção. Desde 1º de julho o partido tem como presidente Paulo Renauer. Também integram a comissão provisória Juraci Paes, Jackson Gusmão, Osmar Ferreira, Oilson Muller e José Carlos de Lima.

Virada

Interessante nessa nova composição do Republicanos na cidade é que, embora tenha integrado a coligação que reelegeu Hissam em 2020, os novos comandantes da legenda são – em sua maioria – pessoas que estiveram justamente no campo oposto ao prefeito na eleição de 2020. Coisas da política.

Composições

Ainda sobre partidos políticos, além do Republicanos, outros cinco alteraram ou confirmaram suas composições após as eleições municipais do ano passado.

DEM

O Democratas, no final de novembro passado, confirmou o nome de Vanderlei Francisco de Oliveira na presidência da comissão provisória. Também integram o corpo dirigente da sigla Valdeci Francisco de Oliveira, Eliane Pissoli, Laercio de Souza e Anderson Biondo.

PSB

Já o PSB, em dezembro de 2020, confirmou os integrantes da comissão provisória. São nove membros ao todo. A presidência da legenda é de Tiago Rafael Vachelevski, a vice é de Marion Cabral Fiuza e o primeiro secretário é Bruna Fernanda da Silva.

PSC

Já o PSC renovou sua comissão provisória em abril deste ano. A presidência da legenda pertence a Aparecido Barbosa. O primeiro vice é Nelson Knob e Maurício Medeiros é o secretário geral.

PV

Também em abril o PV renovou sua comissão provisória até o final deste ano. A presidência do partido está agora com Umberto Marineu Basso Filho. A vice é dividida entre Clair Barbosa e o agora vereador Fabio Pavoni. Já a secretária de organização é Sandra Braga.

PSDB

Em maio passado o PSDB também confirmou os integrantes de sua comissão executiva. Porém, ao contrário dos outros partidos, a comissão aqui é definitiva e não provisória. A presidência do grupo é do ex-vereador Alex Nogueira. A vice de Elda Jane de Paula Souza e secretaria geral é Angela Harger Vieira.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1270 – 15/07/2021