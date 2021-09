Plantão Comercial – Edição 1277

Um ano de CVA

A Clínica Veterinária Araucária completou no último dia 29 de agosto, um ano de trabalho no município. O espaço trata de diversas espécies de animais com muito carinho, oferecendo aplicações de vacinas, internamento 24h, aparelhos para diagnósticos tecnológicos, que permitem à equipe especializada prevenir e acompanhar a evolução dos tratamentos de cada animal em uma estrutura completa e acolhedora. A CVA comemora a data e aproveita para agradecer aos amigos, colaboradores e clientes pela confiança, trabalho duro e fidelização.

Trote Solidário FAE

Uma nova edição do Trote Solidário de Inverno da FAE já está acontecendo no município. A iniciativa visa arrecadar alimentos não perecíveis e cobertores para os acolhidos por instituições beneficentes e acontece de forma simultânea em todos os campis da faculdade. A instituição convida não somente os alunos, mas toda a comunidade araucariense para participar deste momento para praticar amor, solidariedade e fraternidade, além de colaborar para um mundo mais feliz. As entregas das doações da gincana acontecem das 10h às 21h, na sede da FAE, localizada na Rua São Vicente de Paulo, nº 1060, no Centro.

Preços arrasadores

A hora de garantir aquela bota ou coturno que você namorou o inverno todo chegou! A Cacto Calçados está com uma promoção especial para quem quer economizar, mas sem deixar de lado o estilo e a qualidade. São modelos para todos os gostos, com parcelamento em até 10x sem juros, entrega sem taxa para Araucária e dá para comprar sem sair de casa, usando o WhatsApp, pelo (41) 3406-3100. Não fique de fora! A Cactos fica na Rua Gavião, n°128, bairro Capela Velha.

