Polícia Militar apreende quase 1kg de maconha no jardim Israelense

Foto: divulgação

Durante um patrulhamento em uma área de ocupação irregular, no jardim Israelense, bairro Capela Velha, a Polícia Militar apreendeu nesta sexta-feira, 10 de setembro, 860g maconha, sendo 1 tablete e 98 buchas; uma arma de fogo submetralhadora artesanal cal.9mm e uma balança de precisão e prendeu um indivíduo de 27 anos, envolvido com o tráfico de drogas.

Segundo a PM, nessa mesma região já foram feitas várias apreensões e prisões e há uma rivalidade de gangues, pela disputa do tráfico. A prisão e a apreensão da droga, a qual estava escondida em um barraco, ocorreram na rua Cedrinho. O homem foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia de Araucária, onde foram tomadas as providências necessárias.