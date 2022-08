Renegados Futebol Clube busca patrocinadores para participar de competições

Time busca patrocínio para montar uma estrutura e competir com grandes equipes. Foto: divulgação

O time de futebol society Renegados Futebol Clube foi fundado em abril deste ano e já se prepara para disputar sua primeira competição. Porém, a equipe está em busca de patrocinadores, e apesar de ter sua sede em Contenda, está buscando esse apoio também entre os comércios e empresas de Araucária. “Já conseguimos patrocínio para compra do uniforme, mas ainda precisamos de materiais esportivos”, disse um dos dirigentes do clube.

Por trás do nome Renegados existe uma história interessante, de persistência e de muita disposição. Segundo o presidente Gabriel, ele e outros dirigentes do clube jogavam em outros times, mas eram sempre deixados de lado e não tinham chance de mostrar jogo. Então se reuniram e decidiram criar outro time. Assim nasceu o Renegados, que acabou atraindo jogadores que compartilhavam o mesmo problema e buscavam novas oportunidades.

“Temos metas a cumprir e bocas pra calar, o foco é mostrar que nem sempre de grandes nomes são formados grandes clubes. Vamos entrar nos campeonatos como se fosse uma copa do mundo, sempre com os pés no chão e prontos pra mostrarmos a que viemos. Vamos trabalhar muito, com determinação e, principalmente, muita união. Confio nos nossos jogadores”, disse Gabriel.

Quem quiser obter mais informações sobre o time ou tem interesse em ser um patrocinador, os contatos são: (41) 99527-6302 e (41) 99740-6457.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1270 – 15/07/2021