Semana começa chuvosa em Araucária

Foto: Marcos Charneski

Uma frente fria que se instalou no Estado mudou o tempo na cidade durante o final de semana. De acordo com o Instituto Simepar, os próximos dias serão de tempo fechado, temperaturas amenas e chuvas rápidas desde as primeiras horas do dia.

A segunda-feira, 7 de junho, promete continuar chuvosa, a máxima não passa dos 18°C. O tempo seguirá instável no município na terça-feira, 8. Mínima prevista de 14°C e máxima de 19°C. Diferentemente dos dias anteriores, o sol volta a aquecer Araucária na quarta-feira, 8. Sem probabilidade de chuvas, a mínima de 12°C chegará aos 20°C.