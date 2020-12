Servidores escolhem seus representantes nos conselhos do FPMA

Compartilhe esta notícia

O Fundo de Previdência Municipal de Araucária (FPMA) divulgou na manhã desta quinta-feira, 10 de dezembro, a relação de eleitos para compor os conselhos Administrativo e Fiscal do Órgão como representantes dos servidores.

Neste ano, a eleição aconteceu de forma online, sendo que os servidores ativos e aposentados puderam votar entre os dias 3 e 9 de dezembro.

Foram eleitas sete pessoas para o Conselho Administrativo (quatro servidores do Poder Executivo, dois do Poder Legislativo e um servidor já aposentado) e outras cinco para o Conselho Fiscal (três servidores do Poder Executivo, um do Poder Legislativo e um aposentado).

Para representar o funcionalismo da ativa que trabalha na Prefeitura foram eleitos Marcia de Souza Silva (317 votos), Giovana Piletti (306 votos), Giseli de Souza Chibinski (196 votos) e Simeri de Fátima Calisto (196 votos).

Já os representantes da Câmara no Conselho Administrativo serão Dorly Silveira Gomes (16 votos) e Sergio Luiz Ferreira de Brito (16 votos).

A eleita para representar os aposentados no Conselho Administrativo foi Marcia Ledy Resner (230 votos). Já para os representantes dos servidores em atividade da Prefeitura no Conselho Fiscal serão Hector Burnagui (421 votos), Maria Luiza de Souza (311 votos) e Gilmar Dudek (228 votos). A representação da ativa da Câmara no Conselho será feita por Joseli Carvalho (20 votos) e dos aposentados por Elecy Maria Luvizon (222 votos).

Abaixo a votação de todos os candidatos

CANDIDATOS APOSENTADOS – CONSELHO ADMINISTRATIVO

OSNI TADEU DE OLIVEIRA: 9

MÁRCIA LEDY RESNER: 230

FRANCISCO AMAURI DE ARRUDA: 139

ALCIONE NUNES DE OLIVEIRA COTOVICZ: 78

BRANCO: 3

NULO: 0

CANDIDATOS APOSENTADOS – CONSELHO FISCAL

JÚLIO TELESCA BARBOSA: 130

INES FATIMA CEZIMBRA CANTADOR: 103

ELECY MARIA LUVIZON: 222

BRANCO: 2

NULO: 2

CANDIDATOS DA PREFEITURA – CONSELHO ADMINISTRATIVO

ZULEICA GAPSKI VIEIRA: 74

SIMERI DE FATIMA RIBAS CALISTO: 196

RUBIA DANIELLE CESCHIN: 151

MARIO MARCARI FILHO: 102

MARCIA LISETE DOS REIS: 123

MARCIA DE SOUZA SILVA: 317

JUAREZ AFONSO SILVEIRA: 110

JAMUR MARCOS DOBYENSKI: 17

HILARIO JOSÉ DYBAX: 137

GISELI DE SOUZA CHIBINSKI: 196

GIOVANA PAOLA BRUNATTO PILETTI: 306

ANDRE LUIZ DREVENIAK: 45

ADEMIR LOURENÇO: 99

ADALBERTO CLAUDIO MATTHES: 88

BRANCO: 10

NULO: 9

CANDIDATOS DA CÂMARA – CONSELHO ADMINISTRATIVO

SERGIO LUIZ FERREIRA DE BRITO: 16

ROSIMARIA ARAUJO DA SILVA: 4

JACQUELINE NAIR KAMPA: 11

DORLY SILVEIRA GOMES: 16

BEATRIZ FERREIRA: 7

BRANCO: 0

NULO: 0

CANDIDATOS DA CÂMARA – CONSELHO FISCAL

VAGNER RODRIGUES: 13

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS SILVA: 10

JOSELI DE OLIVEIRA CARVALHO: 20

JAIME MARKOVICZ: 11

BRANCO: 0

NULO: 0

CANDIDATOS DA PREFEITURA – CONSELHO FISCAL

VALDICLEI LOPES DA SILVA: 166

RICARDO DO PRADO: 38

MARIA LUIZA FELICIANO DE SOUZA: 311

KATIA MARIA BERTOLDO: 22

JOÃO LUIZ BOTOSKI: 82

HECTOR PAULO BURNAGUI: 421

GILZIANE DE FATIMA QUELUZ: 199

GILSON JERI FAVETTI: 177

GILMAR DUDEK: 228

EVERTON PERPETUO FAVETTI: 134

CLAUDINÉIA MARIA VISCHI AVANZINI: 106

CLARICE MARIA MOSSON: 49

BRANCO: 19

NULO: 28