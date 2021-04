Cantor Fernando Netto fará live solidária para ajudar jovem com síndrome rara

Fernando Netto vai cantar sucessos do sertanejo universitário e muito

modão, para ajudar menino com doença rara. Foto: divulgação

No próximo dia 2 de maio, um domingo, às 16 horas, o cantor sertanejo Fernando Netto vai promover a live solidária “Anjos sem asas”, para ajudar um jovem de 15 anos, que sofre de uma doença rara e precisa urgente de ajuda para poder manter seu tratamento. A live, que contará com clássicos do sertanejo universitário e modão, terá transmissão ao vivo pelo canal do cantor no Youtube. Durante a live será divulgado um PIX, onde as pessoas poderão fazer suas doações em dinheiro, bem como os telefones de contato da família.

O diagnóstico da doença de André veio há cerca de dois anos. Seu corpo foi paralisando e o quadro teve uma evolução muito rápida. Hoje ele não se movimenta mais, perdeu a visão, e vive preso a uma cama, respirando com ajuda de aparelhos e se alimentando através de sonda. Sua alimentação segue uma dieta especial, à base de um suplemento que custa caro, e que a família não está tendo condições de comprar. A situação financeira é difícil, porque a mãe precisou parar de trabalhar para cuidar do filho e a única renda familiar é o salário do pai.

“Sou enfermeiro de uma empresa home care e o Andre é um dos meus pacientes. Vendo as dificuldades financeiras que a família está enfrentando para manter o tratamento dele, decidi ajudar. Então veio a ideia de fazer essa live, que vai levar um pouco de alegria para as pessoas que estão em casa, sem poder sair, e ao mesmo tempo terá um viés social, que é ajudar o André. Espero que todos acompanhem e façam suas doações através do PIX que a família vai divulgar durante a live. Será uma grande oportunidade para exercer nossa solidariedade”, convidou o cantor.

Serviço

A Live “Anjo sem Asas”, do cantor sertanejo Fernando Netto será transmitida pelo canal do youtube do cantor, no domingo, 2 de maio, às 16 horas.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1257 – 15/04/2021