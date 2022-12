Antigamente, sempre se ouviu dizer que Araucária era uma cidade pacata sem movimento, e mesmo na praça central só se via mais pessoas nos domingos, que era dia de ir à missa, passear na praça, assistir um filme no antigo Cine Líder, mas isso tudo podia acontecer de manhã ou então até as 17:00 horas as pessoas já tinham se retirado para suas casas. Mas, como sempre foi em todos os tempos esse cenário se tornava diferente no dia de eleição. Aqui podemos ver um dia de votação onde os eleitores preenchem os espaços da Praça Dr. Vicente Machado, como acontecia em dias das festas da igreja.

Neste pleito o povo deverias eleger seus candidatos à Deputado Estadual e Federal, nossa cidade já tinha seus candidatos que eram Ângelo Lopes e Dr. Mario Faraco, este segundo era uma pessoa bastante popular em Araucária. Filho desta cidade nasceu na localidade de Lagoa Grande e concorreu à cadeira de Deputado Estadual tendo sido eleito, nunca esqueceu de Araucária, sempre atento aos problemas que havia (e sempre foram muitos), atendeu algumas delas, citando especialmente nas áreas de transporte, saúde e educação quando conseguiu a primeira patrola, ambulância e também unido à empresários e professores trouxe para a cidade a Escola Normal Colegial Estadual de Araucária da qual a Professora Nadir Nepomuceno Alves Pinto foi a primeira Diretora, e hoje com seu nome já modificado para Magistério, lembramos que as raízes estão neste dia especial de eleição quando Mario Faraco tão bem soube representar Araucária.

Acredito que esta eleição tenha transcorrido bastante tranquila, pois os candidatos eram apoiados pelos políticos da época e ambos representavam Araucária. Aqui na antiga Praça Dr. Vicente Machado havia urnas eleitorais e também eram permitida as propagandas dos candidatos, a prova está no telhado do antigo Bar do Donato onde há faixa gigante com o nome dos candidatos e também entre o bar e o antigo armazém do Bonin outra faixa faz propaganda dos candidatos.

Assim era o antigo centro de Araucária. No centro era onde todos se encontravam, as casas antigas foram as primeiras a serem construídas e apenas algumas ainda estão presentes, as casas à esquerda apenas o sobrado da Família Durau permanece, assim como uma das mais antigas da cidade que é o Bar do Donato, atrás da antiga Igreja Matriz à direita vemos a primeira instalação do Cine Líder, outras mudanças podem ser constatadas por todos que conhecem a Praça Dr. Vicente Machado. A Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios ainda com sua primeira construção, a praça central com suas árvores pequenas e o Monumento em Homenagem aos Pracinhas também é a construção original. O restante são mudanças ocorridas com o passar dos anos e as mudanças que o progresso traz e modifica o que conhecemos, mas as lembranças sempre estarão presentes.

Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres

Texto de Terezinha Poly – Administradora da página Araucária uma cidade uma saudade do Facebook