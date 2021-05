Dupla de ciclistas segue firme com pedal turístico pelas cidades da RMC

Ciclistas se aventuram pela RMC, para conhecer as belezas e as histórias de cada cidade. Foto: divulgação

Das 29 cidades da região metropolitana de Curitiba que pretendem conhecer, de bicicleta, o professor de Geografia Marcus Matozo e o analista de sistemas Joel Hartmann Junior já visitaram 11. Campo Largo foi a primeira, que inaugurou o projeto da dupla RMC: um rolezinho por 29 cidades. Depois vieram Contenda, Balsa Nova, São José dos Pinhais, Quitandinha, Mandirituba, Fazenda rio Grande, Lapa, Pinhais, Piraquara e Quatro Barras. Toda a rota de pedal da dupla é registrada em vídeos, que podem ser conferidos no canal do YouTube “Marcus Matozo Geografia Fora de Sala”, ou no Instagram “Marcus Matozo”. “Já estão disponíveis no nosso canal as sete primeiras viagens, as demais ainda estamos editando, porque temos muito material, e fica difícil selecionar, entre tantas coisas lindas e interessantes que temos visto”, disse o professor Marcus.

A dupla relembra alguns dos momentos mais especiais vividos até esse momento da aventura. Na cidade de Quitandinha, eles se surpreenderam com o trajeto, percorrido pelo interior de Araucária. “Pedalamos em estrada de chão, foi bem puxado, mas faz parte da brincadeira, estamos acostumados com esse tipo de estrada, que é outra pegada em termos de pedalar”, comentou Marcus. Quanto às dificuldades que eles têm enfrentado, o professor citou um problema que não é novidade: a falta de incentivo para os ciclistas, em termos de ciclovias, ciclofaixas ou mesmo ciclorotas. “Algumas cidades surpreendem, como Pinhais e Piraquara, somaram pontos importantes nesse quesito. A Lapa tem na entrada da cidade, uma ciclovia bem interessante, que leva praticamente até o centro histórico. É uma cidade linda, apaixonante, tem seu contexto histórico e fica até difícil competir com as demais”, brinca.

Conhecimento

O fato é que ao visitar cada cidade, a dupla de ciclistas aproveita para conhecer suas histórias. Em Pinhais, por exemplo, eles gravaram o encontro do Rio Iraí com o Atuba, o que tecnicamente dá origem ao Rio Iguaçu. “Foi um momento muito importante, pouca gente sabe que o rio Iguaçu começa ali em Pinhais. Piraquara nos surpreendeu com as ciclofaixas, cruzamos praticamente a cidade com muita segurança. E o bacana é perceber o charme de cada uma delas. Quitandinha, Mandirituba são muito fofas, bem cuidadas, acolhedoras, Pinhais é muito dinâmica, mas muito bem cuidada também, Quatro Barras tem um ar de turismo rural, ecológico, te convida a conhecer mais. A única cidade que destoou um pouco foi Fazenda Rio Grande, que como falamos no vídeo, teve um crescimento muito rápido, desordenado, e passear por ela reflete esse contexto histórico. É perceptível que houve um desarranjo urbano, que faltou um planejamento melhor, ainda assim a cidade tem em si sua importância no contexto metropolitano”, destacou Marcus.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1261 – 13/05/2021