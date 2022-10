ENCONTRADO Família procura por cãozinho desaparecido no Capela Velha

Foto: divulgação

Desapareceu no bairro Capela Velha na última terça-feira, 8 de junho, às 9h, um cachorro sem raça definida chamado Lobinho. Visto pela última vez na Rua Eucaliptos, a família explica que ele tem 10 anos, é muito dócil e está sem coleira. “Ele saia às vezes, mas sempre voltava. Não sabemos o que pode ter acontecido”, conta a dona do animal.

Lobinho é de porte médio, possui a pelagem clara, com manchas amareladas. A família se mobilizou para encontrar o cãozinho, espalhando cartazes e conversando com os vizinhos. “Ele faz muita falta, é nosso companheiro aqui”, dizem. Quem tiver informações sobre a localização do Lobinho pode entrar em contato no telefone (41) 99965-5397.