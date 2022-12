Golpe antigo do “robô do PIX” faz novas vítimas em Araucária

A possibilidade de ganhar dinheiro fácil e rápido desperta a cobiça em muitas pessoas e também as deixa mais expostas aos golpes. Os criminosos estão sempre de olho nisso. É por isso que mesmo os golpes mais antigos, estão sempre fazendo novas vítimas. Um deles é o do “robô do PIX”, que promete ajudar as pessoas a lucrar na internet.

O problema é que os criminosos geralmente escolhem uma pessoa e kackeiam seu perfil pessoal no Instagram. A partir daí, o golpe se instala. A vítima paga um valor para acessar um robô, que administra os seus investimentos em criptomoedas. Os anúncios prometem um lucro até 4 vezes maior que os métodos tradicionais. Inclusive, o ganho pode aumentar 12 vezes, a depender do número de pessoas que a vítima convida para o programa.

A grande questão é que o sistema do robô do PIX não é transparente, pois o investidor não recebe informações concretas de como o seu dinheiro vai render. E depois que a pessoa aplica dinheiro no tal robô, perde o acesso ao dinheiro e ao saque. E mesmo depois de registrarem boletins de ocorrência, jamais tem retorno.

Em Araucária, uma moradora conta o drama que tem vivido após ter sido vítima do golpe do “robô do PIX”, também conhecido como “golpe do robô investidor”. Ela disse que teve sua conta no Instagram hackeada, e a partir disso, os criminosos começaram a buscar investidores, com a divulgação de uma tabela de PIX, contendo os valores investidos e a possibilidade de lucro de cada um. Os investimentos variam de R$300,00 a R$.5000,00, com ganhos tentadores, que vão de R$1.200,00 a R$15.000,00, dependendo do valor investido.

“Quando descobri que meu Instagram foi hackeado, imediatamente registrei um boletim de ocorrência, porque eu não estava fazendo nenhum tipo de investimento. O problema é que muitas pessoas continuaram caindo no golpe, e quando percebiam isso, vinham atrás de mim e do meu esposo, nos coagindo. Apesar do boletim de ocorrência, a conta demora para ser desativada e isso causa um transtorno irreparável na vida da gente”, lamentou a vítima.

Fique atento!

Quando se fala em retorno financeiro acima do mercado, já é um forte indicativo que se trata de golpe. Geralmente são oferecidos lucros inexistentes em quaisquer outros investimentos da atualidade, fato que por si só, deve levantar suspeita.

A Delegacia de Polícia de Araucária disse que não tem registrado muitas ocorrências relacionadas a este tipo de golpe, porém alertou as pessoas que caso tenham sido vítimas do “golpe do PIX”, a registrarem o boletim de ocorrência, para que providências sejam tomadas.