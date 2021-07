MC Barth compõe músicas de Funk e em uma delas faz homenagem à mãe

MC Barth já compôs sete músicas de Funk e pretende investir sério na carreira de compositor. Foto: divulgação

A música, ou melhor, o Funk, sempre esteve presente na vida do jovem Luiz Augusto Barth, o MC Barth, 17 anos, morador do bairro Fazenda Velha. Mas a coragem de viver apenas da música só veio há cerca de um ano e se tornou ainda mais latente há cerca de cinco meses, quando MC Barth ficou desempregado e decidiu vender seu iPhone, para investir na carreira musical. “Resolvi começar nesse meio que muitos jovens sonham e quem sabe poder proporcionar uma vida melhor pra minha família, com os frutos que o Funk pode proporcionar”, diz o jovem com orgulho.

Passeando por vários estilos de Funk, Barth tem talento mesmo é para compor. O sonho de gravar um vídeo clipe ele ainda não concretizou, no entanto, em pouco mais de um ano, ele já compôs 7 músicas e em cada uma delas, vem mostrando uma evolução. “Fiz uma música onde falo sobre as mulheres independentes, que está disponível em todas as plataformas digitais. Tenho um perfil no Spotify e lanço todas as minhas músicas lá. Também falo de outros assuntos do nosso dia a dia, como relacionamentos, carros, curtir a vida”, contou Barth.

No último dia das mães o jovem, junto com seu produtor, decidiu fazer uma homenagem em forma de música. E nem é preciso dizer quem foi a pessoa homenageada. “Fiz uma homenagem pra minha mãe, em forma de música. Produzimos a composição no estúdio e no dia certo eu mostrei pra ela. Depois postei no meu canal, no Facebook também, e o pessoal gostou muito. Minha mãe então, nem se fala, ficou emocionada e mostrou pra todo mundo”, comemorou Barth. Segundo ele, depois que divulgou a homenagem que fez para a mãe, outras pessoas já o procuraram para comprar uma de suas músicas chamada Curtir a Vida, e mostraram interesse em outras composições. “Quero me dedicar cada vez mais ao Funk e quem sabe me tornar um compositor famoso”, disse o jovem.

Para conferir a música que o jovem Luiz Augusto fez para a mãe, é só acessar o seu canal no Youtube MC Barth (https://youtube.com/channel/UCeIC_KPqvCQGns9k0aovfZg).

Confira a música que o MC fez para a mãe

O Mãe

Saiba que eu ainda não desisti

Tô na luta só pra te ver feliz

Quero te ver lá em “Miami Beach”

Que pra sonhar não existe limite

Nossa casa vai virar uma mansão

E a senhora não vai mais trabalhar

O que quiser seu filho dá na sua mão

E de orgulho seus olhos vão brilhar

Não vendi droga, escolhi ser cantor

Sempre trabalhei pra te dar o melhor

E agora “Deus me abençoou”

E você vai poder gastar sem dó

Mas não é sobre dinheiro

Você é a única mulher que o “boto” a mão no fogo

Saiba que se depender de mim

Sua vinda tá longe de passar sufoco

Vai, pode ir, então vai lá

Vai viajar

É merecedora, é guerreira

Vai aproveitar

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1270 – 15/07/2021