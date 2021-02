Moradores pedem limpeza em rio que estaria poluído

Compartilhe esta notícia

Rio não está poluído, segundo o Meio Ambiente, e teria tido um despejo de resíduos pontual. Foto: Marco Charneski

O rio Cachoeira, que cruza a rua Marcos André Huttener, no bairro Sabiá, estaria poluído, segundo moradores. Eles afirmam que frequentemente a água está escura, perecendo tinta, exalando mau cheiro e apresentando muita espuma. Dizem também que já comunicaram à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que não teria ido até o local para verificar a situação. “Um rio que passa praticamente dentro do bairro, não pode ficar poluído desse jeito, tem que descobrir quem está fazendo isso”, criticou um morador.

A respeito das denúncias, a SMMA esclarece que não recebeu nenhum pedido formal da comunidade para verificar tal situação e orienta que em casos semelhantes, os moradores façam registro pelo telefone 3614-7480, pois são solicitados mais detalhes no processo. Informou também que, após ser procurada pela reportagem do Popular, enviou fiscais ao local, que não encontraram nenhuma irregularidade.

De acordo com a secretaria, é possível que tenha havido algum descarte ocasional, com poluição temporária, que se dissipou com o tempo. Aproveitando o fato, a SMMA lembrou que recebe solicitações para coleta de materiais volumosos inservíveis para destinação ambiental correta (eletrodomésticos, móveis, pneus, madeiras, galhos etc), para que os mesmos não sejam despejados em terrenos baldios, muitas vezes indo parar em córregos e rios.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1249 – 18/02/2021