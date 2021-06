Mulher entra em desespero ao cair no famoso “golpe do falso sequestro”

O golpe do sequestro fez mais uma vítima em Araucária. No domingo, 20 de junho, por volta das 10h50, a Polícia Militar foi acionada na rua Rio Grande do Norte, no bairro Iguaçu, onde uma mulher estaria gritando por socorro no meio da rua, e não deixava ninguém se aproximar dela. A equipe foi até o local e se deparou com a mulher, ainda de roupão, correndo desnorteada, com o celular na mão. Vizinhos relataram que ela estaria naquele estado porque a filha havia sido sequestrada e os sequestradores estariam pedindo dinheiro de resgate.

Imediatamente a PM já desconfiou que poderia se tratar do famoso “golpe do sequestro”, mas ainda assim, procedeu com as investigações. Pediu que os vizinhos ali presentes tentassem localizar a filha da vítima, sugerindo que cada um fosse até um dos locais onde ela costuma frequentar. Em seguida a equipe tentou conversar com a mãe, que em determinado momento largou o telefone no chão e relatou que tinha recebido a ligação de um número desconhecido e a pessoa do outro lado da linha afirmava que estava com sua filha e pedia o valor de R$ 20.000 para soltá-la, caso contrário, iriam matá-la. A mulher também disse aos policiais que já estava providenciando a transferência do dinheiro. Os policiais então pediram que ela se acalmasse e explicaram que ela poderia estar sendo vítima de um golpe bastante conhecido, que tem feito muitas vítimas.

Enquanto a equipe conversava com a mulher, um dos familiares trouxe a informação de que a menina estava na igreja, que ficava a algumas quadras do local. Ao receber a notícia, a mulher teve um leve desmaio e precisou ser socorrida pela equipe e por populares. Logo em seguida se recuperou e toda a situação foi esclarecida.

Publicado na edição 1267 – 24/06/2021