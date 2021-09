O Observatório Social do Brasil é uma instituição social não governamental, presente em mais de 150 cidades do Brasil, que busca, constantemente, voluntários que desejam a justiça social e uma gestão pública eficiente. Araucária tem o privilégio de contar com o OSB onde há voluntários que mantém a instituição em constate atividade e com grandes êxitos desde 2017. Nesta data, o Observatório Social de Araucária conclama a sociedade para que se una em prol de uma justiça social e uma eficiente gestão pública. A pandemia (Covid 19) deu uma esfriada nas relações sociais e nos trabalhos executados, diante da pandemia que se apresentou, tudo em prol da preservação da vida. Com o passar dos dias, observamos uma grande recuperação em vários setores da sociedade, com boas perspectivas de retomada da vida, não como era antes, mas viver com a realidade que se apresenta. Todas as ferramentas eletrônicas que se apresentaram, para que a vida não parasse, estão disponíveis para serem utilizadas hoje, e, assim, com o que se tem hoje, queremos convocar você, cidadão, que preza pela ética, pela decência, pelas coisas certas, para que se junte aos voluntários do Observatório Social de Araucária e possa fazer a diferença em nossa sociedade. Juntos somos mais fortes! Contato; (41) 99987-5060.

Publicado na edição 1279 – 16/09/2021