Secretaria Municipal de Segurança Pública ganha nova sede

A SMSP está em um prédio mais amplo e com capacidade para abrigar vários setores, inclusive a GM. Foto: Carlos Poly

Após quatro anos atendendo na sede localizada na avenida Archelau de Almeida Torres, no bairro Iguaçu, a Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP) está em um novo espaço, bastante amplo e organizado, no bairro Estação. A mudança para a nova sede ainda está em andamento. A previsão é de que ainda nessa semana os serviços sejam concluídos e nos próximos dias o atendimento e demais atividades internas passem a ser feitos de forma integral no novo endereço, que fica na rua Angelo Perini, n° 20. O prédio, onde antigamente funcionava a empresa Transtupi, está passando por adequações para melhor abrigar a pasta com todos os seus setores, inclusive a Guarda Municipal.

“Considerando os custos de aluguel, em relação ao tamanho do imóvel, o novo espaço é mais vantajoso para a administração pública”, explicou o secretário de Segurança Pública, José Fortes. De acordo com ele, o novo local de 3 mil m² de área construída, possui condições de comportar o aumento do efetivo conforme se pretende através de concurso público já realizado. Atualmente a SMSP conta com 156 guardas municipais, 7 servidores que atuam no setor administrativo e 74 agentes de segurança nos imóveis próprios da Prefeitura, totalizando 237 funcionários.

A sede no Estação conta com uma ampla estrutura para melhor atender os servidores e a população. “A nossa equipe administrativa terá salas mais adequadas para o desenvolvimento do trabalho; a academia da GM conta com vários vestiários, sanitários e chuveiros suficientes para atender a nossa demanda; teremos um auditório que servirá para as requalificações obrigatórias anuais e também para formações dos novos concursados. Sem contar que contamos com um pátio onde todas as viaturas e demais veículos da nossa frota ficarão abrigados. Os carros dos servidores também poderão ficar neste pátio durante o expediente”, apontou o secretário.

Também haverá espaço para as motocicletas e automóveis apreendidos pelas equipes de trânsito da SMUR. Desta forma, a Prefeitura reduzirá custos, visto que hoje são alugados dois barracões para alocar tais veículos.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1254 – 25/03/2021