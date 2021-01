SMMA vai iniciar agendamento da próxima etapa do programa Castração Solidária

Compartilhe esta notícia

Foto: Marco Charneski

Na próxima semana a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), dará início aos agendamentos da nova etapa do programa Castração Solidária, que será entre os dias 3 e 6 de fevereiro, no CAIC, que fica na Rua Saracura, 1314, bairro Capela Velha. As pessoas da região que fizeram o cadastro devem ficar atentas, porque esse contato será feito por telefone. No dia agendado, deverá levar RG, CPF e comprovante de residência.

A meta é castrar, nos quatro dias do programa, 260 caninos fêmeas, 120 caninos machos, 120 felinos fêmeas e 60 felinos machos. A orientação é de que, em razão das novas medidas de prevenção e contenção ao coronavírus, somente a pessoa que fez a solicitação leve o animal na data agendada da cirurgia, para evitar aglomerações. Também será obrigatório o uso de máscara e distanciamento social.

A médica veterinária responsável pelo projeto da Castração Solidária do Departamento de Proteção Animal da SMMA, explica que se as vagas não forem preenchidas de acordo com os critérios estabelecidos, serão abertas para o restante dos cadastros que declararem a condição de baixa renda. “Importante lembrar que os cadastros deverão ser feitos apenas para animais de 7 meses a 7 anos. Fêmeas prenhas ou amamentando tem que aguardar para realizar o procedimento”, orienta.

Quem ainda não fez o cadastro para o programa Castração Solidária, poderá acessar o site da prefeitura (araucaria.atende.net), o aplicativo atende.net ou ir pessoalmente à sede da secretaria, localizada no Parque Cachoeira. Os agendamentos são preferencialmente para os moradores que possuem o NIS (Número de Identificação Social) ativo e válido no município, para protetores de animais vinculados à SMMA e cadastros de animais que moram na rua.

Texto: Maurenn Bernardo