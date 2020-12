Temporal provoca estragos em Araucária

Compartilhe esta notícia

O temporal que caiu sobre Araucária no início da noite deste sábado, 12 de dezembro, deixou estragos em algumas regiões da cidade. Não chegou a chover durante muitas horas, mas a intensidade da chuva foi o suficiente para provocar alagamentos e até quedas de árvores.

Na rua Elvis Blaszczak, no bairro Capela Velha, uma árvore enorme caiu sobre os fios de luz e acabou deixando a via interditada. A rua Crisântemo, no bairro Campina da Barra, ficou completamente alagada e um carro que foi arrastado pelas águas, precisou ser retirado por populares. Ainda não há informações oficiais sobre desabrigados ou outros estragos nos demais bairros.

Texto: Maurenn Bernardo