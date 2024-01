Time do Araucária Vôlei estreia com vitória na Superliga B

Em um duelo emocionante, o Araucária Vôlei venceu em casa a equipe do Sada Cruzeiro por 3 sets a 2 (parciais de 18/25, 25/21, 19/25, 25/22 e 15/8), na estreia da Superliga B. O jogo aconteceu no sábado (13/01) no Ginásio Joval de Paula Souza, e o apoio fervoroso da torcida foi fundamental para impulsionar a equipe rumo à vitória.

O técnico Everson Ribeiro comemorou o resultado do jogo e destacou que esta Superliga deverá mostrar um grande equilíbrio entre as equipes, não tendo um favorito absoluto, como na edição passada. “Os jogos serão decididos nos pequenos detalhes e isso se mostrou já em nossa primeira partida. Estreia sempre é complicada e a oscilação no padrão de jogo é normal no início da temporada, ainda mais que não conseguimos realizar nenhum amistoso para avaliarmos os atletas em situação real de jogo. Mas a torcida foi o fator diferencial e nos ajudou muito para a conquista dessa vitória em casa. O ginásio estava completamente lotado e a energia que nos passaram foi surreal”, declarou.

Ele disse ainda que a equipe está em evolução e ainda não alcançou um entrosamento ajustado, o que deverá ocorrer no decorrer desse mês. “Tivemos muito pouco tempo para ajustar tudo devido à antecipação do início da competição”, completou Ribeiro.

O próximo jogo do Araucária Vôlei será no próximo sábado, 20 de janeiro, às 16h, contra o Maringá, no Ginásio Chico Neto, com transmissão pelo Canal Vôlei Brasil.

“Estamos empenhados em dar nosso melhor nessa Superliga, entretanto, enfrentamos um grande adversário fora de quadra: a falta de patrocínio. Precisamos de patrocinadores para a temporada, suas marcas terão visibilidade através dos espaços publicitários na arena de jogo. Interessados podem entrar em contato pelo fone (41) 99828-3016”, diz o técnico.

