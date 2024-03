Motoristas que precisarem utilizar a Avenida Victor do Amaral, no Centro, devem ficar atentos a uma importante mudança no trânsito.

O trecho da via, localizado entre as ruas Fernando Suckow e Miguel Bertolino Pizatto, em frente a farmácia Descontão, está totalmente interditado para passagem de veículos por cerca de 70 dias.