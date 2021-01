Unidades básicas de saúde mantém atendimentos à população

Compartilhe esta notícia

Usuário deve ficar atento, pois muitos atendimentos precisam ser agendados. Foto: Carlos Poly

Mesmo em meio à pandemia da Covid-19, as Unidades Básicas (UBS) e Estratégia de Saúde da Família não foram suspensos, porém, a maior parte das consultas e exames é realizada com agendamento prévio, para evitar aglomeração desnecessária. O usuário pode contribuir na prevenção contra o vírus evitando se aglomerar. Por isso, sempre que procurar o postinho da sua região, é importante não ir acompanhado, somente se houver necessidade.

Nas UBS continuam de forma normal a aplicação de vacinas (adultos e crianças); atendimento a doentes crônicos (casos de alteração da pressão e diabetes), estes, no entanto, deverão procurar a unidade para agendamento e acompanhamento. Também estão sendo feitos testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites; testes rápidos de gravidez; pré-natal (agendamento prévio); puericultura (agendamento), exame preventivo colo uterino (agendamento); retirada de material para curativos (pedido realizado previamente); deixar encaminhamentos de especialidades e exames para agendamentos; retirada de pontos; retirada de medicamentos (mediante apresentação de receita médica); renovação de receitas; gestantes beneficiárias do programa Bolsa Família deverão estar com pré- natal em dia. Já a Odontologia está atendendo apenas casos urgentes e não adiáveis, mediante avaliação do dentista, e realiza orientação por telefone para gestantes.

Para facilitar a vida dos usuários, alguns serviços foram disponibilizados de forma online, como a psicologia, fonoaudiologia, psiquiatria, com atendimentos e acompanhamentos de alguns pacientes por teleatendimento, mediante agendamento prévio, Disk Covid (especifico para atendimento psicológico); Disk Corona (informações sobre coronavírus). Médicos e enfermeiros realizam os teleatendimentos mediante agendamento prévio.

De acordo com a SMSA, todas as unidades de saúde também possuem número de telefone para realizar agendamentos de consultas com os profissionais das UBS/UBSF. “Idosos que não tiverem familiar para retirar medicações, poderão solicitar ajuda do agente comunitário de saúde para que o mesmo realize visita, pegue sua receita, retire o medicamento e leve até ele. No telefone da unidade é possível solicitar ainda a visita domiciliar do agente comunitário de saúde para realizar cadastro novo ou a atualização cadastral da família.

Mudança de horário

Durante este período de pandemia, as unidades de saúde Valmir Herves de Lima, São José e Shangri-lá estenderam o horário de atendimento até as 19h. Já as unidades São Francisco de Assis e Silvio Roberto Skraba mantiveram o horário de atendimento normal que também vai até às 19h.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1244 – 14/01/2021