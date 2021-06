Vacinas da Janssen chegam ao Paraná nesta quinta-feira

Foto: Scott Olson/AFP

O Ministério da Saúde confirmou na noite de quarta-feira, 23 de junho, que as vacinas da Janssen, divisão farmacêutica do grupo Johnson&Johnson, também chegarão ao Paraná nesta quinta-feira (24). Serão 91.250 imunizantes, cuja eficácia é garantida em dose única.

Elas estarão no mesmo avião que trará as 211.200 doses da CoronaVac/Butantan. O voo AD-4830 deve chegar no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, às 13h45. Logo em seguida serão encaminhadas para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar).

Pouco antes, às 13h20, chega o voo com 136.890 doses da Pfizer/BioNTech.

As 439.340 novas vacinas fazem parte da 27ª pauta de distribuição do governo federal. Apenas o lote de CoronaVac/Butantan tem segundas doses. As demais serão destinadas para a continuidade da aplicação em grupos prioritários e na população em geral, conforme escalonamento de idades alcançado em cada um dos 399 municípios.

O primeiro lote dos imunizantes da Janssen deve ser destinado, no Paraná, para trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros, transporte ferroviário, transporte aquaviários e caminhoneiros.

Texto: Agência de Notícias do Paraná