O processo de aleitamento materno trata-se de um direito da criança instituído por leis, federais e estaduais, e cabe aos órgãos públicos, aos empregadores e às instituições garantirem e oferecerem condições para que o aleitamento materno ocorra de forma adequada para todas as mulheres, respeitando sempre sua opção de escolha, relacionado ao que é melhor para ela e para a criança.

Em Araucária, seguindo a legislação e o Plano Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Educação (SMED), por meio do Departamento de Educação Infantil, tem desenvolvido o Projeto AmarMentar, promovendo o acolhimento, apoio e incentivo às famílias, com o intuito de garantir maior qualidade de vida às crianças atendidas nos Centros Municipais de Educação Infantil de Araucária (CMEIs).

O projeto tem o intuito de acolher as especificidades da família da criança lactente, a fim de fortalecer os vínculos entre as unidades educacionais, as famílias e a comunidade escolar, além de sensibilizar os profissionais de educação em relação ao incentivo e apoio à amamentação, criar e divulgar materiais que incentivem a importância do aleitamento materno, adaptar e planejar espaços destinados à amamentação de crianças e bebês nas unidades de Educação Infantil, e incentivar a doação de leite materno.

O nome do projeto foi sugerido pelos participantes das formações em 2019 para o Departamento de Educação Infantil, e, dentre as opções apresentadas, optou-se pelo nome AmarMentar. Adotou-se para o projeto o símbolo nacional que representa o processo de aleitamento materno, o laço dourado, que traz consigo vários significados e propósitos que estão atrelados à importância da amamentação para o desenvolvimento infantil.

Em 2021, o Departamento de Educação Infantil dará continuidade ao projeto AmarMentar por meio de formação continuada a todos os profissionais que atuam nos CMEIs, para que eles possam ter subsídios para acolher e estimular as famílias acerca do processo de aleitamento materno, explorando os benefícios da amamentação para a criança e para a mãe, como a passagem de anticorpos que são essenciais para a saúde do bebê e o estabelecimento do vínculo afetivo.

Nessa perspectiva, os profissionais de educação que atuam nos CMEIs são grandes aliados no cumprimento do direito dos bebês e de suas mães, pois são eles que acolhem as famílias, incentivam, escutam, organizam esse momento e defendem o aleitamento materno em cada uma das unidades, buscando sempre o que é melhor para as crianças, com muito cuidado, respeitando essa etapa do desenvolvimento infantil com muito carinho.

Texto: Departamento de Educação Infantil

Publicado na edição 1277 – 02/09/2021