Araucariense bomba no YouTube dançando com a família a música “Carpinteiro”

A dancinha protagonizada pela família era pra ser uma simples brincadeira, mas está bombando . Foto: divulgação

Os “challenge” dominaram as redes sociais e caíram no gosto dos jovens, e até mesmo dos adultos, nos últimos tempos. Há dois anos e meio publicando vídeos no YouTube, Janaina Aparecida Alves de Andrade, de 25 anos, decidiu reunir a família após o almoço de domingo para gravar um dos desafios performáticos do momento. Ao som da música “Carpinteiro” (Um Conto de Fadas), da dupla nordestina Nattan e Elias Monkbel, o desafio postado pela jovem alcançou mais de 200 mil visualizações na plataforma, surpreendendo a araucariense.

Nascido no TikTok, a modalidade conquistou as demais redes sociais e tem sido a responsável por grandes sucessos musicais, alavancando a carreira dos influencers que investem na criação deste tipo de conteúdo. Jana Andrade entrou na brincadeira sem grandes expectativas, mas com o apoio da família, que segundo ela, está sempre disposta a ajudar. “Assistimos a live do Wesley Safadão, na sexta-feira à noite, e ele dançou essa música. Como este vídeo já estava nos planos do canal, depois do almoço de domingo, reunimos o pessoal de casa e falamos: “Quem vai participar do vídeo?” Todos correram para preparar um look bem brega, já que esta é a principal característica do vídeo, e fomos ensaiar”, conta a jovem.

É hit

A gestora em recursos humanos não imaginava a dimensão que o vídeo tomaria quando começou a produção. Apenas no YouTube, o challenge soma 213.894 visualizações e 4,6 mil likes. Abusando do bom-humor e da breguice, ela e a família se divertiram durante a gravação do desafio, pois segundo a própria, esse sempre foi o intuito da criação de suas redes sociais. Portanto, quando os números começaram a subir, veio a surpresa. “No primeiro momento deram – a família – muita risada, postei o vídeo e ele ficou lá no YouTube esquecido por mim. No Instagram ele repercutiu bem, atingimos quase 4k por lá. Estava voltando do trabalho quando recebi uma notificação do YouTube, referente a um novo comentário. Logo quando fui sair do aplicativo passei o olho nas visualizações, estava 3,3. Olhei e pensei, “33 visualizações”. Só fui reparar na vírgula depois! Printei e mandei pra todo mundo”, relembra Jana.

No ar desde o dia 12 de abril, o número de interações do challenge não para de subir. Muito dedicada ao trabalho e a sua família, Jana reforça o fato de o vídeo ter sido uma brincadeira, gravado por pura descontração. Ela conta que embora a coreografia pareça simples, todos ensaiaram antes da filmagem, mas no fim cada um dos “dançarinos” acabou criando um movimento diferente, tornando o vídeo único. “Dança tem lá suas dificuldades, até sincronizar o pessoal demorou um pouco. O vídeo ficou muito engraçado e só tenho a agradecer”, diz Jana.

Conheça o trabalho da Jana

Para assistir esse e outros vídeos feitos pela jovem, ou até mesmo acompanhar sua rotina, basta segui-la nas redes sociais. Instagram, YouTube e no TikTok (@eujanaandrade). O link para conferir a dancinha é https://www.youtube.com/watch?v=xtnO74mziBE

Texto: Maurenn Bernardo e Katty Ferreira

Publicado na edição 1260 – 06/05/2021