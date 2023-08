ArcelorMittal fornece soluções em aço que contribuem para um futuro sustentável

Presente em Araucária há 25 anos, o início da história da Gonvarri Brasil S.A. aconteceu em 1999, para atendimento principalmente do mercado automotivo. Em 2008 a empresa se tornou ArcelorMittal Gonvarri Brasil, após a formação de uma joint venture entre a ArcelorMittal e a Gonvarri Industries e hoje já conta com 4 unidades em todo o Brasil: Araucária-PR, Hortolândia-SP, Glorinha-RS e Resende-RJ.

A ArcelorMittal é um centro de serviços em aço, especializado nos processos de decapagem e corte de aços planos de laminação a quente, a frio e revestidos. Atua com corte transversal, longitudinal, ferramentado e corte a laser, produzindo chapas, slitters, blanks, materiais de alta resistência e outras peças para aplicações em indústrias dos segmentos automotivo, máquinas e equipamentos, construção, agrícola, eletrodomésticos e embalagem, entre outros.

Com o propósito de “fornecer soluções em aço, que contribuem para um futuro melhor e mais sustentável”, a ArcelorMittal tem o compromisso com a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Atua de forma ética e íntegra e compreende que seu negócio corrobora para a economia local, seja através da geração de tributos para o Município de Araucária, seja através da geração de empregos ou de participação em projetos sociais. A empresa é a 9ª colocada no ranking das 100 maiores empresas privadas geradoras de ICMS para o Município.

“Somos responsáveis por mais de 300 postos de trabalho, diretos e indiretos. Realizamos ações e parcerias sociais, sejam através de incentivos fiscais ou ações voluntariadas. Atualmente a AMG patrocina projetos via Lei Rouanet em parceria com o Hospital Pequeno Príncipe; Lei do Idoso em parceria com o Hospital Erasto Gaertner e o Hospital das Clínicas do Paraná; Lei do Esporte em parceria com a Prefeitura de Araucária através do projeto Nívea de Voleibol e Lei da Criança e Adolescente, em parceria com a Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro e Escolas Sociais Maristas. Também recebemos com muito orgulho o reconhecimento de sua posição de destaque nesse importante ranking das 100 empresas privadas que mais contribuem para a economia do Paraná”, afirma a diretoria. E complementa: “Acreditamos que a construção de uma empresa sólida se dá através de parceria e relacionamento sustentável junto ao entorno da qual pertence”.

Certificações

A ArcelorMittal Gonvarri Brasil possui certificações que atestam sua missão de entregar de forma sustentável e inovadora as melhores soluções de serviços em aço, fortalecendo as relações com seus parceiros de negócios e a comunidade. São elas: ISO 14001:2015 – Sistema de Gestão Ambiental, ISO 45001:2018 -Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho, ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade e IATF 16949:2016 – Sistema de Gestão da Qualidade para Organizações de Produção Automotiva e Peças de Reposição Pertinentes.