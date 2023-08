AS 100+ indústrias de Araucária 2023

Pelo terceiro ano consecutivo, O Popular publica o ranking das 100 empresas privadas instaladas em Araucária que mais contribuíram para formação do chamado Valor Adicionado, que é a métrica utilizada pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) para calcular o índice de cada um dos municípios paranaenses no rateio das cotas de ICMS.

E, em 2023, juntamente com a publicação deste importante ranking, trazemos também um material comemorativo aos 50 anos da Cidade Industrial de Araucária (CIAR). O polo industrial que inicialmente foi pensado para atender as necessidades diretas e indiretas da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar) é composto hoje por empresas dos mais variados segmentos e tamanhos, produzindo insumos para setores essenciais de nossa economia, bem como produtos que estão no dia a dia das pessoas do mundo todo. Nossa indústria é plural! É tecnológica, É inovadora! É planetária! Mas, apesar de ser tudo isso, ela segue sendo nossa! Viva a força da nossa indústria!